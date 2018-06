Sin pasaporte y con tobillera: así vive Weinstein tras declarar por las denuncias de violación

En su aparición frente a la Justicia en la ciudad de Nueva York, Harvey Weinstein se declaró inocente ante los cargos de violación y agresión sexual presentados en su contra.

Weinstein ingresando al tribunal.

El magnate cinematográfico llegó a la Corte Suprema de Manhattan con un traje oscuro y, según testigos, pareció renguear mientras caminaba. Una vez frente a los jueces, aseguró a través de su abogado, Benjamin Brafman, que jamás tuvo sexo no consentido.

Weinstein fue formalmente imputado la semana pasada por dos casos de violación y agresión sexual, y se presentó espontáneamente en una estación de Policía.

Si bien quedó en libertad luego de pagar una fianza de un millón de dólares, se lo obligó a entregar su pasaporte y a usar una tobillera electrónica. Además, tiene la orden de permanecer sólo en los estados de Nueva York o Connecticut.

Ola de denuncias

Más de 70 mujeres han acusado a Weinstein, fundador de los estudios cinematográficos Miramax, de diversos cargos incluyendo violación y acoso sexual.

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein está acusado de violar a una mujer en 2013 y de obligar a otra a practicarle sexo oral en 2004. Hoy se declaró "no culpable" ante la Justicia: dijo que todas las relaciones con las mujeres que lo denunciaron fueron "consentidas" pic.twitter.com/lRYbovlkU3 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 5 de junio de 2018

Si bien los fiscales de Manhattan no divulgaron los nombres de las dos denunciantes en las cuales se centra el caso penal, uno de los relatos incluidos en la causa es muy similar al que la ex actriz Lucía Evans brindó en una entrevista con el New Yorker. Allí, reveló que el magnate la obligó a que le practicara sexo oral.

La ola de denuncias a Weinstein eventualmente se convirtió en los primeros pasos del movimiento #MeToo, de la mano del cual decenas de mujeres de la industria cinematográfica norteamericana se animaron a relatar casos de abuso sexual que las tuvieron como víctimas.

“Me violó aquí. Este festival era el terreno de caza de Weinstein”, la actriz y directora Asia Argento condena el abuso sexual en Cannes. pic.twitter.com/gD9iM9Qe8o — Tesis Profesionales (@MartnSuazo2) 23 de mayo de 2018

Luego de que las acusaciones salieron a la luz, el empresario fue despedido de su compañía, que terminó declarándose en bancarrota. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Londres y fiscales de Los Ángeles se encuentran revisando casos que podrían también traerle nuevas imputaciones. Si es hallado culpable en Nueva York, podría enfrentar hasta 25 años de prisión.