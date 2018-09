Sobreseyeron al psicólogo Díaz Castelli, pero la familia de Rocío Gancedo está disconforme

A casi 10 meses del fallecimiento de Rocío Gancedo, la Justicia decidió archivar la causa que inició la familia de la modelo contra Gervasio Díaz Castelli, único imputado, y sobreseyó al psicólogo. El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa" estaba siendo investigado por la Fiscalía N°30 y el Juzgado Nacional en lo Criminal.

El psicólogo fue el primero en consolar a la familia en Las Cañitas y al día siguiente los acompañó a la morgue.

El 29 de noviembre del año pasado, la ex participante de Gran Hermano, decidió quitarse la vida al arrojarse del balcón de su departamento en Las Cañitas. Si bien la Justicia sospechaba que la modelo fue víctima de un fuerte cuadro depresivo que la empujó a tomar esta drástica decisión, su familia apuntó desde el principio contra Díaz Castelli.

La conversación entre Rocío y una amiga.

La conversación entre Rocío y una amiga.

Al enterarse de que finalmente la Justicia sobreseyó al psicólogo, la familia de la ex militante decidió dar a conocer nuevas conversaciones entre Rocío y Díaz Castelli a través de WhatsApp que demostrarían la “mala praxis” que ejerció el especialista.

En las capturas se puede ver como Rocío habla con una de sus amigas y le cuenta que comenzó a tratarse con Gervasio Díaz Castelli, a quien veía tres veces por semana. ¿El tema principal a tratar? Su conflictiva relación con Mauro, su ex pareja, quien la insultaba y le robaba dinero.

En uno de los mensajes se observa como la ex hermanita le cuenta a su amiga que buscó la ayuda de Díaz Castelli para “sacarse de encima” a su por entonces pareja. “El peor error del psicólogo es volverla a vincular con Mauro, su ex novio”, señalaron allegados de Rocío a BigBang.

La conversación entre Díaz Castelli y Rocío.

La conversación entre Díaz Castelli y Rocío.

“Me trata re mal (por Mauro) y no sé por qué Gervasio me dice que estoy elaborando el duelo, transformándome en mi viejo por culpa y dejando que él ocupe el lugar de mi vieja”, le escribió Rocío a su amiga de nombre Cinthia poco antes de quitarse la vida.

Cabe recordar que la joven de 29 años había quebrado al aire al confesar que había sido víctima de abuso a los seis años de edad. Además, recordó la triste muerte de su padre, en septiembre de 2016 : “Ese día no lloré, pero estuve muy triste. Una parte mía se fue con él”.

Y agregó: “Su muerte me pateó el tablero mal. Eso empezó a removerme cosas de mi infancia, como el tema de mi vieja. Yo no quiero pensar que ella era mala persona. No creo que haya personas buenas o malas, se equivocó. ¿No te dan los ovarios para decirme que no me querés?”.

Vale destacar que según la ex Gran Hermano había contado que abusaron de ella a los 6 años. “Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella que tenía una hija que tenía 15 años, para 16. Ya tenía novio y estaba desarrollada, pero era menor como yo. Mi mamá y la de ella eran muy cómplices, se contaban todo”, comenzó relatando.

Y sentenció: Esta chica se aprovechaba de mí. No lo voy a contar con detalles porque esto que yo viví lo viven un montón de nenas. A la vez sentía algo, a mí me dio mucha culpa porque lo disfrutaba y lo hacía a escondidas. Le dije a mamá por qué no hizo nada. Y adelante de mi hermano y mi cuñada me dijo ´vos sabés bien que te gustó'”.

En este contexto, según la familia, el psicólogo actuó de “mala manera” al internar volver a vincular a Rocío con su ex pareja –quien la maltrataba- y su mamá, con quien no tenía buena relación desde su infancia. En otro de los menajes, se muestra como, incomoda con la insistencia de Díaz Castelli, Rocío le asegura que no quiere estar en pareja.

El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa".

“No tengo ganas de estar con nadie. Sé que estás embaladísimo con que yo esté con alguien, pero ando sin ganas porque vengo un poquito maltratada”, le cuenta Rocío, a lo que el psicólogo retruca: “Tengo experiencia de cómo se sale, la ternura de un hombre bueno, generoso ayuda mucho en casos como el tuyo. Es experiencia de años”.

La modelo se quitó la vida el 29 de noviembre de 2017.

Irónica y cansada de la conversación, Rocío le responde: “Está bien, tenés razón. Mañana me coj… a un premio Nobel de la Paz. Por otra parte, en las capturas de los chats incorporadas en el expediente, inclusive se muestra que Díaz Castelli había conformado un grupo de chat familiar, incluido su equipo de profesionales donde brindaba indicaciones sobre el cuidado y tratamiento de la modelo fallecida.

A su vez, además de sumar a su equipo a la psicóloga Valeria Alfie y a la psiquiatra Elvira Sacco, también le exigía a Rocío no solo asistir a las charlas en la iglesia del Pastor evangelista Bernardo Stamateas, sino también a las del gurú Profesor de Educación Física y estudiante de Geofísica, Emiliano Maure, que dictaba cursos sobre “El despertar de la conciencia”.

El grupo de WhatsApp que armó Díaz Castelli.

Para la querella, que tuvo acceso al expediente, "Rocío no se quitó la vida en forma intencional" y agregó meses atrás que los exámenes histopatológico y toxicológico que se le realizaron al cuerpo de Rocío determinaron que la bella modelo había consumido un cóctel letal de sustancias inductivas que provocaron “la falta de dominio de la voluntad”.

Si bien la familia de la modelo como querellante podría apelar el fallo, decidieron no hacerlo por no contar con los recursos económicos para, según sus propias palabras, "romper el cerco de connivencia entre la justicia y los letrados de la defensa que logró que la causa fuera cajoneada durante más de 9 meses sin mostrar un solo avance en la estéril investigación".

Comunicado de la familia Gacedo

En el día de la fecha hemos tomado conocimiento de un desenlace judicial que, a juzgar por la falta de investigación y débiles acciones tanto de la Fiscalía Criminal N° 30 como del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 8, ya veíamos venir. Ello se trata no solo del archivo de la Causa N° 74163/17 “Rocío Jimena Gancedo S/Averiguación de Muerte Dudosa” sino también del consecuente sobreseimiento del único imputado en la causa, el Psicólogo de Rocío el Licenciado Gervasio Díaz Castelli.

Es menester informarles a los medios así como a la opinión pública que si bien hasta el próximo día lunes 17 tenemos plazo para apelar éste triste dictamen hemos decidido no hacerlo no solo por el desgaste emocional y físico que produce nuestro duelo sumado a la inacción de la justicia en la protección de la víctima y sus deudos sino porque tenemos claro y somos racionales al entender que “no podemos luchar contra la justicia de los ricos”.

Aquellos que pueden lograr que durante más de 9 meses no haya un solo avance en la investigación, o que logran que las cámaras de video de los últimos 7 días en el lugar del hecho para visualizar quien ingresó a su departamento o proveyó la ketamina aparecida en su examen toxicológico no aparezcan, o lo que es más sugestivo logren que los testigos no sean citados y que fundamentalmente el imputado no sea ni siquiera indagado.

En ese sentido felicitamos al psicólogo mencionado, a sus letrados los Dres. Gabriel Presa y Nicolás Vinuesa así como a la Fiscal Marcela Sánchez y la Jueza Yamile Bernan ya que en forma conjunta y con una fantástica estrategia de desgaste han logrado que familia y seres queridos de Rocío ya no creamos en LA JUSTICIA de nuestro país pero quedándonos como firme y robusto consuelo LA CONDENA POPULAR ya percibida y LA JUSTICIA DIVINA que indefectiblemente llegará ya que todo ello coincide claramente en comprender que una vulnerada Rocío bajo estricto tratamiento psiquiátrico por DEPRESIÓN SEVERA fue a parar en claro estado de vulnerabilidad al equipo de profesionales de la salud mental menos ético, humano y más perverso que le podría haber tocado en suerte tal como todos hemos podido apreciar en los indecorosos audios entre el Psicólogo y ella que salieran a la luz tras su trágica partida y que fueran escuchados por toda la comunidad provocando la indignación e impotencia de propios y ajeos.

Solo nos queda agradecer el interés por llegar a la verdad de Psicólogo Social denunciante Guillermo Duarte, agradecer a la pregunta constante de periodistas y productores de radio y TV sobre cómo llevábamos el duelo y sobre el estado de la causa y a nuestro letrado Francisco Pesa Mazzola que comprendió que preferimos soltar y perder en los tribunales pero ganar en LA VERDAD que solo nuestra alma y corazón conocen.