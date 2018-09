Sol Pérez contó la verdad sobre el ataque a su camioneta: ¿estaba o no en la bicisenda?

Ayer por la tarde circuló la noticia de que Sol Pérez había tapado la bicisenda con su camioneta y que un anciano golpeó su vehículo. Pero la ex chica del clima aclaró a BigBang lo que en verdad sucedió. Mirá cómo quedó su camioneta.

La camioneta de la ex chica del clima.

No se trató de una imprudencia de parte de Sol, sino todo lo contrario. La conductora de Online, el programa reinventado luego de la fuga de Pampita, conducía su camioneta por la zona de Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Mientras estaba en movimiento, un hombre mayor circulaba en bicicleta cerca de su auto. La rubia escuchó que comenzó a gritarle algo. Luego de pasar por al lado del vehículo sacó un fierro y golpeó la parte de atrás del mismo.

Así quedó el auto de Sol Pérez.

"Era un viejo sucio que sacó un fierro y me golpeó. Creo que con la intención de que me detenga, baje de la camioneta y aproveche para robar algo. No lo hice para evitar un disgusto mayor, pero luego frené y llamé a la Policía. Me asusté mucho", contó a BigBang y sostuvo que no llegó a ver hacia donde huyó el agresor. "No sé qué quería y lo que me pregunto es para qué una persona sale a andar en bici con un fierro. Mala intención tenía. Pero escapó y no sé nada más sobre ese tipo", explicó.

Sol ya realizó la denuncia y ahora espera tener novedades. "Ninguno de los testigos lo conocía, no saben de dónde es", sumó. Antes de terminar la charla con este portal contó lo que pudo causar la confusión en la difusión de lo sucedido. "No sé de dónde salió la versión de la bicisenda. No hay de hecho en esa zona. Y la foto en la que aparezco detenida es porque frené para llamar a la Policía. La gente comenzó a sacarme fotos y filmarme, no sé por qué en esos casos te sacan fotos en lugar de ver qué te pasó pero bueno. Quería evitar todo eso pero es imposible. Una vez que vino el oficial, le conté, hice el trámite y terminó el tema", finalizó.