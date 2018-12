Sol Pérez fue eliminada del Bailando, después del enojo de Tinelli, y ella denunció un fraude

La ex Chica del Clima decidió no estar presente en la sentencia e ir directamente al duelo telefónico para poder conducir los Martin Fierro Digital.

Anoche se vivió un clima de mucha tensión cuando Marcelo Tinelli confirmó lo que Sol Pérez había dado a conocer durante el programa que conduce Marcelo Polino, Los Especialistas del show. La ex Chica del clima decidió no estar en la sentencia del Bailando por un sueño e ir directamente al duelo telefónico para poder conducir los Martin Fierro Digital. Finalmente fue eliminada por el público.

Esta decisión despertó el enojo del conductor de Showmatch, quien aseguró que Sol había llegado a convertirse en panelista y conductora de eventos y programas gracias a que fue parte del certamen de baile que se emite por El Trece. "Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares es por haber estado en otros”, señaló Tinelli.

Y agregó: “Lamentablemente está conduciendo la gala de los Martín Fierro Digitales y esta tarde dijo ‘para mí se terminó un ciclo, es un privilegio que me pongan en mi rol de conductora’. También es un privilegio para ella estar acá después de su trabajo en los medios. Para muchos es tocar el cielo con las manos, para muchos en esta profesión”.

Lo cierto es que Sol Pérez no se quedó callada y a través de las redes sociales aseguró que en el Bailando hubo una suerte de complot o fraude en su contra. Y es que la modelo compartió en su cuenta de Twitter diferentes capturas que le iban mandando sus seguidores, en las que se podía ver como los votos a favor de su permanencia en el certamen revotaban.

No importa. Parece que se olvidan todo el maltrato que yo sufrí, estuve al borde de renunciar y a mi nadie ma pidió perdón, hasta con mi familia se metieron ahí. https://t.co/APk3SMLxKe — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 11 de diciembre de 2018

Cabe destacar que en el final del programa, Tinelli reveló la votación del público, que de manera llamativa optó por María del Cerro y Facundo Mazzei con casi el 70 por ciento de los votos en lugar de Sol. “No importa. Parece que se olvidan todo el maltrato que yo sufrí, estuve al borde de renunciar y a mí nadie me pidió perdón, hasta con mi familia se metieron ahí”, disparó, furiosa.

Una de las tantas capturas que compartió la ex chica del clima.

Vale aclarar que las últimas semanas de Sol en la pista de baile no fueron fáciles. La ex chica del clima se había molestado por un comentario de Lourdes Sánchez que refería a la muerte de su perro y, molesta, disparó: "Ella me puso 'preocupate por que no se te mueran los perros'. Yo no diría a ella 'preocupate por que no se te muera tu hijo'", algo que generó polémica.

Me cansa que critiquen todo el tiempo a sol perez, sino pidió votos, por algo fue, además no la estaba pasando bien, en el bailando ¿para qué iba a seguir? Y respecto a su sueño, hace rato ya viene diciendo que va a hacer lo posible para lograrlo, sí critican, háganlo bien. — Fer �� (@fermicaelisto) 11 de diciembre de 2018

Hoy quedo claro lo injusto que es el programa de Marcelo Tinelli, porque @SolPerez decidió no ir al programa la eliminan.. En momentos los votos para ella NO ENTRABAN! Sol vos ya sos una campeona por todo lo que lograste sin ayuda de nadie! — Rayitos De Sol Perez (@RayitosDePerez) 11 de diciembre de 2018

Tras su eliminación, la modelo hizo diferentes retuits de comentarios de sus seguidores en alusión a lo “injusto” que fue el programa que conduce Tinelli con ella. “Hoy quedo claro lo injusto que es el programa de Marcelo Tinelli, porque Sol Pérez decidió no ir al programa la eliminan. En momentos los votos para ella ¡no entraban!”, fue uno de los comentarios que compartió.

Al mismo tiempo, Sol compartió un mensaje en clara alusión a los que la criticaron por no estar presente en el Bailando y hasta se cruzó con el Mago sin dientes por Twitter, a quien trató de “pelotud…” por salir a favor del conductor de Showmatch y manifestar en las redes: "Conclusión: en tres meses ¡Sol Pérez vuelve a conducir el tiempo por Internet! Agenden este tuit".

Conclusión; en 3 Meses Sol Perez vuelve a Conducir el Tiempo por Internet !!!!! Agenden este Twitt @AngeldebritoOk @MarceloPolino — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) 11 de diciembre de 2018

Mira que pelotudo sos al final https://t.co/BxazlULC4p — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 11 de diciembre de 2018

La ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro Digital se llevó a cabo en el Palacio Alsina con la conducción de Sol Pérez y Nicolás Occhiato. La ex participante del Bailando fue coronada con el galardón a Estrella digital, superando a Cande Molfese y a Flor Vigna.