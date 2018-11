Sol Pérez, furiosa con Ángel de Brito: "Que asco me da todo lo qué haces"

La pelea se originó después de que Sol Pérez fuera interceptada por un móvil de Los Ángeles a la mañana para consultarle sobre el escándalo que estalló con Lourdes Sánchez por desafortunados comentarios y posteriores malos entendidos.

La ex chica del clima se había molestado por un comentario de la mujer de Pablo “Chato” Prada que refería a la muerte de su perro y, molesta, disparó: "Ella me puso 'preocupate por que no se te mueran los perros'. Yo no diría a ella 'preocupate por que no se te muera tu hijo'".

Claro está, los dichos de Sol generando un intenso debate que fue tratado en todos los medios, sobre todo en LAM donde porque Mariana Brey la tildó de "inadaptada social" y Andrea Taboada la calificó de "hija de p…". "No voy a hablar con LAM. Cuando se retracten volvemos a hablar", afirmó ante las cámaras la participante del Bailando por un sueño.

En esa línea, la modelo apartó a De Brito de la polémica y aclaró: "Con Ángel tengo la mejor, no tengo problemas con él. Que se retracten de lo que dijeron y hablamos". Sin embargo, advirtió que le envió una carta documento al programa de El Trece que, hasta ahora, no llegó.

A raíz de los comentarios de Sol, Evelyn Von Brocke –panelista de LAM- se pudo del lado de la concursante y salió a defenderla. “Cuando estás tan involucrado en los medios, llega un momento donde te piden tantas notas que ya no sabés lo que decís o cómo lo decís”, manifestó.

Sin embargo, sus compañeras no tardaron en salirle al cruce y volver a criticar a Sol Pérez. “¿Eso te da impunidad para decir cualquier cosa?”, le preguntó Flor de la Ve. Andrea Taboada señaló que a Lourdes “le pasa lo mismo”, pero que a diferencia de Sol “no dice barbaridades”.

Por último, Mariana Brey aseguró que su compañera (por Evelyn Von Brocke) intenta defender lo “indefendible” y remarcó que Sol Pérez tiene tiempo para “pensar” las cosas que dice. “Cómo no tuvo tiempo para pensar cuando Marcelo Tinelli se lo dedicó a ella?”, disparó.

@AngeldebritoOk que asco me da tomo lo qué haces. @MandarinaTVok hasta de drogadicta me trataron hoy, me dijeron hija de puta y pusieron en mi boca palabras que no dije. Además de no cansarse de tratarme de puta. Que vergüenza que la productora tenga este programa al aire. https://t.co/zYNt15r0Me — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 29 de noviembre de 2018

Ante esto, Sol utilizó su cuenta de Twitter para disparar contra el programa que conduce De Brito y afirmó que “le da asco” todo lo que hace el periodista en su contra. “Ángel de Brito que asco me da todo lo qué haces. Mandarina TV –productora a cargo de LAM- hasta de drogadicta me trataron hoy, me dijeron hija de p… y pusieron en mi boca palabras que no dije”, escribió.

Te falla el freno frontal.

No seas ignorante @SolPerez míralo antes de escribir desaforada.

Deja de tergiversar TODO. https://t.co/OmsFmkrYmA — ANGEL (@AngeldebritoOk) 29 de noviembre de 2018

Y sentenció: “Además de no cansarse de tratarme de puta. Qué vergüenza que la productora tenga este programa al aire”. Rápidamente, el jurado del Bailando tomó la palabra, tildó a la ex chica del clima de ignorante y cerró: “Te falla el freno frontal. No seas ignorante Sol Pérez, míralo antes de escribir desaforada. Deja de tergiversar todo”.

¿Cómo seguirá esta historia?