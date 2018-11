Sol Pérez, furiosa con Cristian U.: lo tildó de “maleducado”, “misógino”, "muerto" y “retrógrado”

La disputa comenzó cuando Sol Pérez habló de su paso por Combate, el reality de El Nueve, y denunció que sufrió acoso sexual durante su participación en el certamen de parte de sus compañeros. Quien levantó el guante ante semejante acusación fue Cristian U. –por entonces capitán del equipo rojo- y salió a defenderse en Los Ángeles a la mañana.

Según el ex Gran Hermano, la actual participante del Bailando es una “quilombera” que no sabe jugar en la televisión. “No sabe jugar en televisión. Tiene que haber un límite porque hay un montón de mujeres acosadas, de verdad. Mujeres que pelean todos los días por tener un botón antipánico y un montón de cosas reales que con la televisión no se juega", disparó.

Y siguió: “Sol Pérez se besaba con todo el mundo en el programa, era un juego que hacían ellos. Ganaban un punto y se daban un pico. Pero yo no estaba en ese juego. La primera decisión de echar a Sol del equipo rojo fue mía. Es simple. Si jugaba para mi equipo y no me rendía, se tenía que ir. En esto Sol Pérez tiene que tener mucho cuidado porque se puede comer un juicio”.

El momento de la renuncia de Sol Pérez.

Molesta por los dichos de su ex compañero, Sol tomó la palabra una vez más y disparó con bronca contra el ex hermanito en el programa Online de KZO, a quien tildó de “maleducado”, “misógino” y “retrogrado” al tiempo que aseguró que le iniciará acciones legales.

“Es un maleducado de mierda. Yo tenía 21 años y no me daba besos con nadie. Tenía novio y yo renuncié, porque él dijo que me echó. ¿Quién es para echarme? A mí sí me echan lo hace producción o canal Nueve, no Cristian U.”, comenzó con su descargo la Chica del clima,

Y agregó: “Él era el capitán del equipo nada más y no me podía echar. Yo renuncié en vivo. Tenía 21 años y no veía la dimensión de lo que estaba haciendo este tipo. Yo no lo nombré a él, yo esto lo dije cuando salí de Combate, pero estalló ahora”.

Cristian U. fue el capitán del equipo rojo en Combate.

Enfurecida con el ex capitán del equipo rojo de Combate, aseguró que es “retrógrado” y que ella puede darse, si así lo quiere, besos con cincuenta personas. “Hay algo que hay que explicarle a esta gente retrograda, que tendría que analizarse bien la cabecita para seguir instalado en la sociedad y sino que no le pongan un micrófono”, arremetió.

Y continuó: “Primero que yo me puedo dar besos con todo el mundo, pero no me van a obligar a besarme con alguien que yo no quiero. También dijo que tenía información de ´chicas del Faena´. A mí que me diga primero cuándo fui al Faena. Va a tener que mostrar pruebas de cuando fui al Faena, de cuando estuve con un tipo poderoso….porque es un misógino de mierda”.

Muy enojada, Sol señaló que Cristian U. es un “muerto” que necesita de este tipo de escándalos para reflotar su carrera. “Me calentó. Es un muerto, no está en ningún lado. Si no revive con estas cosas, está muerto. En vez de decir quién es Sol Pérez que vaya a laburar. Si recoge un guante cuando nadie lo nombró por algo será”, sumó.

Y sentenció: “Y que no me amenace con un juicio porque el que se va a comer un juicio es él que va a tener que demostrar que soy gato. No tiene nada en la cabeza. Me rompió los huev…. le voy a hacer juicio por todas las mierdas que dijo de mí en todo este tiempo como, por ejemplo, que estoy en el Bailando porque le chupé la pij… a un productor”.