Sol Pérez les tiró un misil a Pampita y Barbie: "Yo puedo hacer un programa con amigos, pero me va a ir como el culo"

La renuncia de Carolina "Pampita" Andohain a su propio programa y la designación en su lugar de la ex "chica del clima", Sol Pérez, generaron varios chispazos tanto fuera como dentro del estudio. Como en la época de los "Halcones" y las "Palomas" en la interna de Boca Juniors se vislumbran dos grupos: "las chetas" y las "populares". Las divisiones quedaron más en evidencia con la renuncia de la modelo. Una de las primeras en salir a defender a su amiga fue la periodista Barbie Simons, quien consideró que Pérez no reunía las cualidades para ocupar el lugar.

Sin pelos en la lengua, la ex chica del clima salió a dar su parece ante las críticas en Intrusos en donde buscó bajarle también un poco el tono a la discusión. "Tenemos un buen equipo. A mí no me gustan las personas que dicen barbaridades al aire. Yo no elijo ver, más allá de Barbie, personas que dicen eso", dijo Pérez. Inmediatamente buscó despegar las dudas sobre el posible bajo rating del programa y la insistencia de Pampita de contar con un staff compuesto en su mayoría por sus amigas.

La ex chica de clima reemplazó a Pampita y llovieron las críticas.

"Yo puedo hacer un programa con amigos pero me va a ir como el culo. Para mí al programa le iba bien. No le iba mal. El programa es bueno, medimos bien. A veces ganamos. Estamos compitiendo en una franja horaria difícil", afirmó. "Siempre las amigas de Pampita pensaron si estaba cómoda o si estaba bien. Hay gente que para mí no sabe trabajar en equipo", agregó Pérez.

Esta mañana, Simons aprovechó el programa en el que trabaja en C5N para anunciar su renuncia a "Pampita Online" por la salida de su amiga. "La decisión de los productores fue poner a otra de las compañeras. No es nada contra esa persona, me encanta la gente nueva, fresca, con iniciativa, y siempre está bueno la oportunidad para la gente que comienzan, pero no era la persona indicada quizás por la poca experiencia o que tanto mis compañeros como yo llevamos más de un año participando de ese programa", remarcó Simons.