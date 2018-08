Sol Pérez se separó del jugador de River que la traicionó: "Lo bloqueé, se terminó para mí"

Sol Pérez es una de las solteras más deseadas del mundo del espectáculo y hasta hace algunas horas parecía haber encontrado el amor. "Se queda muy seguido a dormir en casa, yo lo quiero", señalaba la ex Chica del clima días atrás sobre un futbolista que la logró conquistar, cuando fue interrogada por sus compañeros en el ciclo que conduce Marcelo Polino por la pantalla de canal Trece: Los Especialistas del Show.

Sin embargo, en ese momento la participante del Bailando aclaró: "Él puede estar con quien quiera y yo con quien quiera. Igual, él no está con nadie. Y yo tampoco". Bueno se ve que Exequiel Palacios, futbolista de River y quien supo seducir a Sol, se tomó esto muy literal, ya que no solo estaba de novio al conocer a la modelo, sino que también salía con una tercera mujer.

Por esta misma razón, la panelista decidió cortar la relación de raíz y aseguró este martes que ya no está saliendo con el futbolista del millonario. "Yo dije que lo quería y me arrepiento, no lo quiero más. Ja, ja", disparó y agregó: "¡Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me devuelva las llaves”.

Karen Gramajos sería la novia de Exequiel Palacios.

Según explicó la ex chica del clima, Palacios “me estaba diciendo de hacer cosas en público y yo le dije que nos iban a sacar fotos, cuando me empezaron a relacionar con Juan (Guilera), aclaré que no estaba con el actor, sino conociendo a alguien. Porque si nos sacaban una foto con Exequiel, él iba a quedar mal. Pero al final, por quererlo salvar a él…”

Por último, aseguró que lo bloqueó de todos lados y cerró: “Ya estoy charlando con otras personas, arreglando otras cosas. Para mí se terminó, no tengo ganas de quilombos”. A lo largo de los años, a Sol Pérez se la vinculó con decenas de futbolistas: desde Sebastián Driussi y Lucas Alario, hasta Lisandro Magallán, actual defensor de Boca, y algunos "likes" de Cristiano Ronaldo.