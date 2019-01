Stefy Xipolitakis prendió el ventilador: dijo que Fede Bal es " violento y tóxico" y que Carmen Barbieri la escupió

Se revivió el escándalo entre Federico Bal y la siempre mediática Stefy Xipolitakis, quienes mantuvieron un romance durante la temporada de verano de 2012. A través de un móvil con Incorrectas, la hermana de Vicky acusó al actor de violento, drogadicto y de sufrir un trastorno de la personalidad. “A Fede Bal lo viví, lo sufrí y lo padecí. Es una persona tóxica”, describió.

Stefy apuntó contra el hijo de Carmen Barbieri.

En medio de la polémica que volvió a resurgir en torno al actor, Stefy recordó el mal momento que le tocó vivir junto a Fede y su familia hace siete años. “Tiene trastorno de personalidad. No solo él, sino toda su familia. Delante de cámara dice una cosa y por atrás te arruinan la vida. La gente tóxica te intoxica a la larga. De los horrores también se aprende”, señaló.

Y siguió: “Cuando alguien tiene algún toc o tema a tratar, delante de cámara dice una cosa y por atrás dice otra. A mí me vivía llorando, de que esté con él, que lo atienda, que no lo deje solo porque era una persona muy sola. No tiene personalidad fuerte. Me decía 'mi mamá esto, mi papá lo otro´. Fede es muy frágil. De repente paraba de llorar y se quedaba duro”.

En ese momento, la griega detalló que cuando Fede terminaba de llorar, “tomaba alcohol y después se excedía con otras cosas”. Y en esa línea, agregó: “Es una persona que te hace la cabeza, te tortura. Él me zamarreaba. Terminamos esa temporada de Mar del Plata y terminé internada del estrés que me hacía. Esta persona me intoxicó”.

Según contó, el actor estaba obsesionado con ella. “Me zamarreaba y quería que estuviera todo el tiempo con él. Me internaron por él, tuve un ataque de crisis. Me volvió loca, me hizo las mil y una. Descubrí que salía con un montón de personas más, no con sólo una. A Fede lo viví, lo sufrí y lo padecí. No quería conocer a nadie por culpa del trauma que me provocó esta persona”, dijo.

“Fede está obsesionado por mostrarse con muchas mujeres. El hombre que necesita mostrarse con muchas mujeres es porque algo le está flaqueando dentro de él. Fede usa a todo el mundo, a todas las chicas, para estar vigente”, remarcó.

Y disparó: "Él es insistente y agresivo. La madre (por Carmen Barbieri) en camarines me zamarreó y me escupió. A mi hermana y a mí. Él me convidaba marihuana todo el tiempo”. Por último, sostuvo que no tienen miedo a ningún contraataque legal, ya que tiene testigos.

“Tengo un montón de gente que vivió al lado mío lo que conté. Que venga lo que quiera, conmigo ya no puede. Tengo testigos”, sentenció. Cabe recordar que tiempo atrás, Fede había contado que Stefy lo atacó con el taco de su zapato y que le vació una botella de whisky de un litro por la ventana porque "se había enterado de algo que no le gustó" durante el breve romance que mantuvieron.