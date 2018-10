Susana Giménez y su lapidaria reacción frente a una eventual candidatura de Tinelli

De visita por Escobar para participar de la Fiesta Nacional de la Flor, Susana Giménez dialogó con Infama Recargado sobre su particular temporada televisiva de especiales. Y, al mismo tiempo, no tuvo pelos en la lengua al momento de hablar de una posible candidatura política de Marcelo Tinelli.

"Me quedé muda cuando leí esas cosas", confesó la diva señalando que, a su juicio, el conductor "tiene pasta de empresario, es bueno para hacer lo que hace”.

Giménez señaló, al mismo tiempo, que nunca pensaría en encararía una carrera política. "No me interesa, quiero que la gente me quiera. Si te metés en la política, la mitad de la gente ya no te quiere en ese momento, te quiere la otra mitad", explicó.

En relación a la decisión de regresar a la pantalla chica con especiales y no con su clásico programa, la conductora reveló que la idea no fue de ella, sino de Telefe. "Y la verdad que tenían razón", admitió. "Es un año raro para la tele, por el Mundial".