Susana metió la pata: en un audio criticó a Marcelo y Mirtha sin saber que estaba en un live

Susana Giménez no se lleva bien con las redes sociales y lo demostró en varias oportunidades. Por ejemplo, la diva de los teléfonos escribió en más de una oportunidad algunos mensajes o publicó fotos que no tenían ningún sentido. Sin embargo, esta vez la conductora de Telefe cruzó la línea y protagonizó un blooper por Instagram que, seguramente, le habrá costado algún que otro enojo.

El domingo se llevaron a cabo los premios a la televisión y La Su fue la gran ganadora del Martín Fierro de la gente, el galardón elegido por el público, en el que la diva compitió mano a mano con otras figuras que alguna vez habían ganado el Martín Fierro de Oro: Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Nicolás Repetto, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasatti y Jorge Lanata.

Susana con el Martín Fierro de la gente.

En ese contexto, Susana fue la elegida por la gente y, pese a que Luis Ventura –presidente de APTRA- decidió no dar a conocer los números de la votación, se mostró muy feliz. "¿Esto lo votaron por teléfono? ¡Ay, Dios mío! Gracias a toda la gente que hace tanto tiempo que está conmigo, que me apoya, que me sigue y me dice cosas divinas por la calle”, resaltó.

Los insólitos mensajes de La Su en Twitter.

Los insólitos mensajes de La Su en Twitter.

Pese a esto, la diva dio a conocer el miércoles por la noche, por error, los números de la votación y, de paso, deslizó algunas críticas contra Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand. Claro está, todo esto sin que ella se diera cuenta que su teléfono estaba trasmitiendo sus dichos a través de un live de Instagram, red social donde La Su tiene más de un millón de seguidores.

Susana también ganó las estatuillas por Producción integral, Labor conducción femenina y Programa de entretenimientos.

En el video, que fue visto por más de 3 mil personas en vivo y que duró tan solo unos segundos, se puede escuchar a Susana referirse al conductor de Showmatch y a la diva de los almuerzos de forma socarrona, alardeando del cariño que le tiene su público.

“No, Marcelo Tinelli no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!”, se la escucha decir a La Su sobre la votación que ganó durante los Martín Fierro. Como era de esperar, el clip no tardó en desaparecer de las redes de la diva, pero sigue dando vueltas por la web.