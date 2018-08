Susana reveló que no le gustó la imitación que hizo la China Suárez en la serie de Sandro

La diva de los teléfonos aseguró que la actriz para imitarla usó palabras que en esa época ella no decía. "No me gustó y se lo dije", confirmó.

A principios de marzo de este año, Eugenia la "China" Suárez sorprendió a todos cuando apareció en la pantalla de Telefe para interpretar a una de las conductoras más famosas e importantes de nuestro país: Susana Giménez.

Aunque la actriz recibió muchas críticas por su papel, finalmente ahora la diva de los teléfonos rompió el silencio, y cuando le preguntaron por la actuación de la "China", confesó que no le gustó nada lo que la joven artista hizo en la serie Sandro de América.

La "China" suárez interpretó a Susana Giménez en la serie de Sandro.

En la ficción, Suárez interpretó los primeros momentos de la relación entre la "Su" y el "Gitano", cuando ambos se conocieron a la hora de filmar la película "Tu me enloqueces". El film se estrenó en agosto de 1976, y la "China" y Agustín Sullivan representaron una conferencia de prensa que los dos hicieron juntos.

Sin embargo, la actuación de la actual pareja de Benjamín Vicuña no gustó demasiado, ya que una de las principales quejas que le hicieron los seguidores de Susana Giménez en las redes sociales fue que la actriz utilizó modismos que en ese momento la diva no utilizaba.

Suárez fue muy criticada por su papel en Sandro de América.

"¿Se acuerdan de Sebastián Estevanez? Volvió en forma de China Suárez imitando a Susana Giménez", escribió un seguidor de Twitter en aquel entonces, mientras que al mismo tiempo otro comentó: "Juaaa recién me mostró un compañero a la China Suárez haciendo de Susana Giménez en la serie de Sandro. ¿Es una sátira, no? Es malísima la interpretación".

Desde entonces, Giménez se mantuvo al margen de la interpretación que hizo la "China", pero en las últimas horas la conductora fue entrevistada por el diario Perfil, y allí le consultaron su opinión sobre la serie de la vida de Sandro.

Susana Giménez aseguró que le dijo a Suárez que no le gustó su papel.

"Lo hablé con la “China”. Me la encontré en lo de Jean Paul Gaultier y le dije: 'Mirá no me gustó'. Decía cosas fuera de época, como 'mi amor, mi amor', y yo no había empezado con la televisión. No decía 'mi amor' ni nada", reveló con sinceridad la "Su".

Luego de eso, explicó que el libreto que escribieron para su papel "no estuvo bien", y que le parece muy difícil que alguien pueda imitarla correctamente.

"No sé quién me gustaría que haga de mi. Nadie va a hacerlo bien, pero todo depende del libro", cerró sobre el tema.