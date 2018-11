"Te quiero desvirgar": el tremendo acoso que sufrió Brenda Asnicar cuando era menor de edad

Invitada en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, Brenda Asnicar recordó un episodio de acoso que vivió cuando era menor de edad y daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

"Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar y yo tenía 16 años", relató agregando que el compañero en cuestión tenía en aquel entonces 37.

Asnicar, hoy de 27 años, explicó que en su momento no se planteó lo invasivo de la situación. "Me parecía que era re lindo él, entonces yo me sentía halagada", señaló. "Pero hoy con 27 años digo: 'Pará, este tipo está en cualquiera'. Porque yo le hubiera dicho que sí, por ahí hubiera pasado y hubiera sido cualquier cosa".

La actriz prefirió no identificar al actor que la acosó ya que decidió "llamar la atención con respecto a la actitud más que con la persona como tal". Pero si ofreció una reflexión sobre el tema.

"Las mujeres tenemos este despertar en el que nos queremos sentir deseadas, bellas y hermosas, y finalmente seguimos siendo niñas en ese cambio", advirtió.