Teléfono para Diego: la filosa catarata de reflexiones de Gianinna Maradona

Desde que Diego Maradona decidió comenzar una fuerte avanzada judicial contra su ex mujer, Claudia Villafañe, las hijas de ambos intentaron mantenerse ajenas al conflicto, hasta que fue su propio padre quien las involucró en la investigación judicial por fraude. Ahora, después de un último y muy duro round despertado por el casamiento de Dalma, Gianinna volvió a recoger el guante.

Maradona comenzó una avanzada judicial contra su ex mujer.

La hija menor de Diego y Claudia utilizó su cuenta de Instagram para compartir tres posteos con llamativas frases que bien se encuadran en el filoso presente familiar. ¿Mensaje directo para su papá?

“Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo; lo que quieres oír, lo que oyes, lo que creés entender, lo que quieres entender y lo que entiendes: existen nueve posibilidades de no entenderse”, disparó, al tiempo que sumó: “Mi nueva biblia”.

El video de las hermanas de Diego en el que aniquilaron a Claudia

Dos días después, la ex del Kun Agüero volvió al ruedo con otro llamativo mensaje: “Con el tiempo todo pasa. He visto, con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido y a lo imprescindible sobrar”.

La relación entre Diego y sus hijas mayores no atraviesa el mejor momento.

Por último, Gianinna compartió una fábula: “Una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Cuando estaba a punto de comérsela, esta le dijo: ‘¿Puedo hacerte una pregunta?’. La serpiente respondió: ‘En realidad nunca contesto preguntas de mis víctimas, pero por ser tú te lo voy a permitir’”.

¿Cómo sigue la historia? “Entonces, la luciérnaga preguntó: ‘¿Te he hecho algo?’. ‘No’, respondió la serpiente. ‘¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?’, preguntó la luciérnaga. ‘Entonces, ¿por qué me quieres comer?’, inquirió el insecto. ‘Porque no soporto verte brillar’, respondió la serpiente”.