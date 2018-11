Tensión, pase de facturas y soberbia: Flor Vigna y Laurita se dijeron de todo en el Bailando

Después de tanto insistir, a base de chicanas, reclamos y mucha ironía, Marcelo Tinelli logró que Flor Vigna encontrara un espacio en su apretada agenda laboral para protagonizar el esperado y deseado cruce –sobre todo por el conductor- con Laurita Fernández en la pista del Bailando.

Después de muchas especulaciones, la bicampeona del certamen de baile regresó a la pista que la vio triunfar. Cabe recordar que Flor fue reemplazada por Mery del Cerro debido a que ya no podía afrontar los ensayos de la competencia producto de las grabaciones de la novela de canal Trece que la tiene como principal figura: Mi hermano es un clon.

El escándalo estalló cuando Flor Vigna aseguró que tuvo que eliminar la foto junto a Nicolás Cabré con la que promocionaba la novela porque Laurita Fernández se lo pidió de “muy mal modo". A raíz de la pelea que se originó con la pareja de Cabré, Tinelli invitó en más de una oportunidad a que la flamante actriz volviera a pisar la pista de Showmatch.

¡Y lo logró! El miércoles se llevaron a cabo las grabaciones de los programas que se emitirán este jueves y el viernes. El cruce entre al ex de Fede Bal y la ex Combate se verá recién el último día de la semana, pero Ángel de Brito contó cómo fue el reencuentro: “Una tensión… creo que hace mucho que no se veía algo tan tenso en el piso de ShowMatch”.

Según el jurado del Bailando, se habló del tema de la foto, de la novela y de la relación entre Cabré y Vigna. “Fue Flor y la enfrentó a Laurita. Hay una ganadora clara. Fue tenso, pero tenso, tenso. A Laurita la vi incómoda como nunca. Y a Flor Vigna la vi más relajada que nunca. De la escuela de Soledad Fandiño. Laurita tenía una tensión para hablar”, dijo.

Y advirtió: “Flor no la atacó a Laurita, solo dijo lo que le pasó a ella. Habló mucho, de cosas puntuales. Es como un debate de quién dice la verdad”. El periodista, además, aclaró que le preguntó a la flamante actriz cómo se llevaba con Cabré y que la respuesta fue lapidaria. “Contó cómo fue lo de la foto, por qué la subió”, detalló De Brito.

@cuervotinelli perdón por no haber podido ir aún!

Ensayo todos los días la obra hasta 23:30 por eso no llego pero ya le estoy buscando la forma y voy a estar ahí ����

Estoy muy agradecida a vos y al equipo por todo lo que viví en el Bailando! — Florcita (@flor_vigna) 20 de noviembre de 2018

Y cerró: “Se terminaron metiendo todos, menos Florencia Peña, que no dijo nada. Quedó un poco soberbia Laura por una actitud que tuvo en el encuentro. Tendría que haber aclarado, tuvo algo en el medio que la dejó mal parada en el cara a cara”. Según pudo saber BigBang, en la discusión hubo de todo, pero las miradas se las terminó llevando Laurita por algunos gestos innecesarios contra Flor.