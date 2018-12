Thelma, furiosa por el viaje de Juan Darthés a Brasil: "Es el único refugio legal que tiene"

Luego de la repentina huida del actor, la ex Patito Feo se descargó en las redes sociales y aseguró que esta es una estrategia para que "no se lo lleven de los pelos" para Nicaragua.

La causa por violación iniciada en Nicaragua por Thelma Fardín contra Juan Darthes vivió este jueves un nuevo capítulo, luego de que el actor viajara a Rosario para tomarse el primer vuelo de esta madrugada a Brasil, y aunque su salida del país no puede considerarse una fuga, las fuentes vinculadas al caso sostienen que esta podría ser una “estrategia dilatoria" de parte del actor para enfriar el caso.

Si bien tiene la nacionalidad argentina, Darthés nació en San Pablo –su nuevo destino- y en Brasil no extraditan a sus connacionales. "Quiero aclarar que no hay causa en Argentina. Y por ese motivo el viaje de Darthés no es una fuga", explicó Sabrina Cartabia, abogada de Fardín, en una rueda de prensa en el auditorio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthes tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua.

Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 20 de diciembre de 2018

La noticia del viaje del acusado de 54 años colmó las redes y espacios mediáticos con frases cargadas de enojo y molestia. En ese sentido, la que rompió el silencio fue la actriz y denunciante, Thelma Fardín, quien volvió a cargar contra el actor por su repentina huida del país.

"Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal", escribió la actriz de 26 años en su cuenta de Twitter.

Y en esa línea, arremetió contra quienes todavía defienden a Darthés. “Cuando me recriminan ´¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario´ yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración”, preguntó.

Y cerró, visiblemente indignada: "´Esperá a que la justicia actúe´ me dicen. ¿Qué justicia?”. Según manifestó Cartabia, esta decisión de Darthés “era una posibilidad, la habíamos analizado. Pero no podíamos evitarla por el estado en el que está la investigación en Nicaragua", agregó.

Por su parte la titular de la INAM, Fabiana Túñez, estimó que si bien no tiene injerencia en el proceso "hará lo posible desde el Gobierno para que se haga justicia". "Nos pusimos a disposición para colaborar en lo que sea necesario y ayudar a las víctimas de violencia”, señaló.

Fardín denunció a Darthés por haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años, durante una gira de la serie Patito Feo por Nicaragua. "Por el momento no conocemos si el acusado tiene abogado que lo represente. Si vuelve en enero al país o, como dijo, se pone a disposición de la Justicia, no habrá obstáculo para continuar con el proceso", completó Cartabia.