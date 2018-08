Tinelli contó detalles de la apertura grabada que protagonizará con Bossi: "Va estar muy bueno"

Finalmente, Showmatch regresará a la pantalla de El Trece el próximo 3 de septiembre, día en el que también arranca la nueva ficción de Pol-Ka: “Mi hermano es un clon”, la cual estará protagonizada por Nicolás Cabré y Flor Vigna. En este marco, Marcelo Tinelli habló del gran debut y adelantó cómo será la suerte de ficción grabada que protagonizará con Martín Bossi.

Luego de la gran apertura que contará con los bailes de Laurita Fernández -en el Subte H y la Plaza Brasil junto al grupo de percusión Choque Urbano- y Lourdes Sánchez, un breve homenaje a Luis Miguel interpretado por Eva De Dominici y la participación especial de la cantante y actriz mexicana, Sofía Reyes, el conductor hará su habitual saludo y presentará el sketch.

Allí, junto a Bossi, Marcelo Hugo acompañará a seis diferentes personalidades argentinas. Por ejemplo, el domingo se grabó en la cancha de River Plate un divertido ida y vuelta entre el conductor y el humorista, quien interpretó a Lionel Messi. Además, se espera que Bossi se ponga en la piel de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y el Papa Francisco.

Estamos distanciados @bossimartin ? Una publicación compartida de MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el 13 Ago, 2018 a las 7:07 PDT

En este contexto, el hombre de Bolivar explicó por qué le costó tanto grabar una escena junto a Bossi: “No puedo mirar a Martín a la cara porque me tiento, tengo que mirar para abajo o agarrar un cuaderno porque me hace reír mucho. Como me pasa en el programa en vivo. Grabar esto me parece divino, pero me cuesta mucho seguir el guión con Martín”.

Además, en diálogo con Los Especialistas del Show, el ciclo que conduce Marcelo Polino por la pantalla del Trece, Tinelli detalló que terminó llorando al finalizar de grabar cada escena. “Los dos terminamos llorando en la escena, es muy gracioso. Además, como improvisa además de lo que está en el guión, mete un montón de bocadillos y me muero”, señaló.

Según contó el conductor del Bailando por un sueño, en esta suerte de ficción, Bossi va a interpretar a los “seis personajes argentinos” más importantes del momento. “Será a nivel fútbol, a nivel mundial, a nivel político también. Va estar muy bueno y va a ser un gran sueño que voy a tener yo. No adelanto nada más”, describió el hincha de San Lorenzo.

El rodaje está a cargo de Nacho Lecouna, con la supervisión de los productores estrella de Tinelli, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe, y cuenta con el guión de Pablo Semmartín. Hasta el momento, se grabó en El Monumental y en una quinta.