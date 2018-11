Tinelli dijo que es de "raíces peronistas" y que no descarta postularse para un cargo político

Familia, política, fútbol y espectáculo. Marcelo Tinelli está involucrado, hasta el momento, en todos estos temas y cada vez que tiene la oportunidad de referirse a uno de ellos no lo duda ni un solo instante.

Como todo un estratega, medido como pocos, pero punzante a la hora de pronunciar una palabra, el conductor sabe que las próximas semanas son claves para diagramar lo que será el año 2019: desde su programa, hasta una eventual participación en las elecciones del año que viene.

Por esta razón, el hombre de Bolivar aprovechó su cuenta de Instagram –donde tiene más de 5.5 millones de seguidores- para responder poco más de 20 preguntas que le hicieron los internautas, tocando temas relevantes como sus aspiraciones políticas, el escándalo de la superfinal y el regreso de Showmatch, otros no tanto como su elección entre el mate o el café.

Con respecto a si será parte o no de las elecciones de 2019, Tinelli señaló que aún no lo tiene decidido y, a pesar de que su cabeza está puesta a producir el Bailando del año que viene, no lo descarta. “Es algo que no descarto. Pero ya llegará el momento. El poder lo tiene la gente y ellos deciden. Por lo pronto ya preparo la temporada 30 de Showmatch”, contestó.

Además, consultado por sus “raíces políticas”, el vicepresidente de San Lorenzo aseguró: "Tengo mis raíces peronistas. O mejor dicho, siempre pienso en ayudar y beneficiar a los que menos tienen. No a los grupos financieros ni a los más poderosos. Y es clave volver a poner énfasis en la producción nacional, en las empresas locales y en la creación de laburo para la gente".

Por otra parte, después de prometer que reforzará el plantel del Ciclón para luchar la Libertadores 2019, se refirió a la suspensión de la final entre River y Boca, calificó los hechos que sucedieron el último sábado como un “bochorno”, afirmó que él pospondría la final o que no la jugaría directamente y advirtió que está de acuerdo con que Boca reclame los puntos.

"Por ahora, no la juego. Antes me preocuparía por saber cómo quedaron anímicamente y físicamente los jugadores de Boca que fueron agredidos. ¿Si creo que es una traición que Boca reclame los puntos? Para nada. Estamos tan confundidos con el fútbol porque todos se lavan las manos y se hacen mal las cosas”, respondió el conductor.

Por último, recordó que su programa cumple 30 años en la televisión en 2019 y por tal motivo prometió muchas “sorpresas” para su regreso.“Segurísimo que volvemos en abril y vamos a tener varias sorpresas”, describió, aunque también aclaró que seguirá sin prestarse al baile: “Para qué hacer papelones. Me da vergüenza y soy de madera”, resaltó.

Por último, el conductor se mostró orgulloso de la "familia ensamblada" que armó con Guillermina Valdés y los hijos de ambos. "Me encanta ser exitoso en poder tener una familia hermosa, una mujer que amo y unos hijos e hijastros maravillosos, de los que siempre aprendo", cerró, sin antes señalar que prefiere el mate y que extraña “ir a la cancha con mi viejo".