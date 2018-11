Tiramisú, bigamia y finanzas: Fabián Rossi, ex de Iliana Calabró, reveló que tenía una familia paralela en Panamá

En la tercera audiencia del juicio por la red de lavado de dinero bautizada como "ruta del dinero K", Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró, ofreció su testimonio.

Fabián Rossi reveló que tenía una familia paralela.

Allí hizo una escandalosa revelación: relató que sus viajes reiterados a Panamá no tenían nada que ver con asuntos de la financiera La Rosadita -a través de la cual Báez habría ejercido sus negocios ilícitos- sino con el hecho de que tenía una familia paralela.

"Yo en Panamá tenía hijos, tenía mujer, tenía departamento, cuenta bancaria", explicó. "Y en nada de las miles páginas que vinieron de Panamá hay una cuenta bancaria mía, ni hay una sociedad mía", señaló.

No sabe, no contesta

Rossi había sido "escrachado" en una filmación que registraba el manejo de dólares en La Rosadita, financiera en la que actuaba junto a Martín Báez, Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

En ese sentido, el ex marido de Calabró aseguró no saber "cómo llegó el dinero" allí ni quien lo llevó. Paralelamente, señaló que vio al hijo de Lázaro Báez sólo "dos, tres veces" en su vida. "Es más, si antes del video ustedes me preguntaban si conocía a alguien de la familia Báez yo decía que no", agregó.