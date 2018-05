Tiro por la culata: Pedro Alfonso le quiso hacer una broma a su hija y terminó mal

Pedro Alfonso quiso hacer reir a su hija Olivia pegándose un objeto en la cara y no resultó ser gracioso como lo esperaba. El actor, al igual que su esposa Paula Chaves, suelen mostrar en las redes sociales cómo hacen bromas y juegos para entretener a sus dos hijos: Olivia y Baltazar.

Todo por Oli: el actor quería que su hija se ría.

En esta oportunidad, utilizaron una sopapa en la frente y las consecuencias quedaron visibles en su rostro. Pedro tomó una sopapa y la pegó en su frente. Luego colgó las llaves, pero su hija no se rió. El chiste no provocó el efecto esperado.

Pedro y su sopapa.

Al sacarse el objeto de su frente, se le produjo un gran moretón debido a la succión. "Me encontré con esto (mostrando una base de goma) y me parecía gracioso hacerle un chiste a Oli. El tema es que me lo puse en la frente, como diciendo acá se dejan las llaves y a Oli no le pareció muy gracioso, mucha bola no me dio. El resultado es este", contó Peter a sus seguidores de Instragram en un video.

Así quedó luego de quitarse la sopapa.

Pedro publicó la historia del moretón en sus redes.

La seguidilla de fotos del moretón.

Con el paso de los días en lugar de amargarse, continuó mostrando los avances del problemita: es decir, fotografió los cambios de forma y color del moretón, sin perder el humor.