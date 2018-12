¿Todo humo? Cómo era la verdadera rutina sexual Hugh Hefner en la mansión Playboy

Después de décadas y décadas de construir un personaje súper sexual, la viuda de Hugh Hefner, Crystal Harris, reveló cómo era realmente el magnate de Playboy en la cama y cuánta importancia le daba a los encuentros íntimos en el día a día.

El magnate de Playboy junto a Crystal, su última mujer y viuda.

“El sexo no era tan importante para él”, reconoció la joven de 32 años, que contrajo matrimonio con el empresario en 2012 y lo acompañó hasta su muerte, el 27 de septiembre de 2017 a los 91 años. ¿Cómo era su rutina? “Los lunes era la noche de chicos. Se juntaban y elegían entre todos una película, pero durante los fines de semana nos gustaba ver clásicos del cine y los domingos veíamos algo que estuviera en cartelera”, sumó la ex modelo.

La vida en la mansión Playboy no era tan sexual como se pensaba.

Pero no todo era tan rutinario en la mansión. “Le gustaba ver películas y jugar al backgammon. Es cierto que en esa casa se habían divertido mucho. Habían organizado fiestas increíbles con todo tipo de gente: hacían fiestas con monopatines y una vez organizaron unas mini-olimpiadas”.

En diálogo con Access Hollywood, Crystal también reveló cómo sobrellevó el duelo después de la muerte de su marido. “Los primeros tres meses fueron muy, muy duros. A partir de entonces me dije que tenía que salir y empezar a hacer algo, viajar o lo que fuera. He estado por todo el mundo intentando encontrarme a mí misma. Durante diez años formé parte del mundo de Hef, en la mansión casi todo el tiempo, y ahora estoy tratando de descubrir qué me gusta hacer”.

“Lo echo de menos todos los días. Él me enseño mucho. Me enseñó el amor, la bondad; era amable con todos, sin importarle quién eras. En estos días es raro encontrar alguien así. Hef era un chico de buen corazón cuyos sueños se habían hecho realidad”.

Sábanas sucias y mugre: los peores secretos de la mítica mansión Playboy

De la fantasía a la realidad. Cientos de conejitas pasaron por las puertas (y las sábanas) de una de las mansiones más famosas del mundo. Pero el glamour que intentaba exponer Henfer, quedó en jaque después de que las “rubias arrepentidas” revelaran, poco a poco, los secretos más oscuros de Playboy.

Alfombras sucias y suciedad de perro

Aunque invierte fortunas para que su staff de empleados mantengan las instalaciones en perfecto estado, Izabella St. James reveló en su libro Bunny tales: behind closed doors que el dormitorio del empresario de medios es uno de los más sucios del lugar.

“Hef estaba acostumbrado a tener alfombras sucias. La de su habitación no había sido cambiada por años y todo empeoró cuando Holly Madison se mudó a su habitación como la novia número uno y llevó con ella a sus dos perros. No estaban entrenados y hacían sus necesidades en la alfombra”, señaló horrorizada.

Sábanas viejas y percudidas

Los lujos quedan sólo para las fiestas y los invitados internacionales. “Hacíamos todo lo posible por decorar nuestras habitaciones y que se parezcan más a un hogar, pero nos daban sábanas y acolchados que daban asco de lo viejas, manchadas gastadas que estaban”, sumó Izabella, una de las mayores críticas de Hefner.

Este era el dormitorio de Izabella en la mansión. Denunció que el acolchado que le dieron era “viejo” y “sucio”.

Reporte semanal al estilo militar

Los viernes, según St. James, era el día elegido por el extinto empresario para que sus conejitas le rindieran cuenta de sus actividades a cambio del pago semanal: mil dólares. “Teníamos que ir a su habitación. Era el momento en el que aprovechaba para quejarse de todo lo que no le gustaba sobre nuestra relación. En especial, si las novias no participábamos mucho de las fiestas sexuales que él organizaba”, denunció.

Hefner establecía una reunión semanal para “seguir de cerca” a sus chicas.

Control y el reglamento de convivencia

“Si hacías algo mal, te llegaba de inmediato un correo electrónico. Había un estricto código de conducta. Hasta armaron reglas sobre cómo debíamos usar Instagram y Twitter”, se quejó Mellisa Howe. “Tampoco podíamos llevar chicos a la mansión. Esa era la regla número uno: nada de chicos. Esa fue la principal razón por la que nos fuimos”, sumó Karissa Shannon.

El millonario no permite que otros hombres ingresen a las instalaciones. Es muy celoso de sus novias.

El mito de las fiestas locas

Aunque hizo del desenfreno su marca registrada, las ex conejitas denunciaron que la intimidad con Hefner era triste. “Simplemente se quedaba tirado en su cama, con una erección falsa. Y hacía que las chicas se subieran arriba de él por dos minutos, mientras las otras lo alentaban con gritos”, recordó Jill Ann Spaulding.

Las ex conejitas lo acusaron de tener que tomar la pastillita azul para poder ayudarse en la intimidad.

“Es como estar con un abuelo. Hace poco tuvieron que llamar a la enfermería porque Hef se había caído en la gruta (el sector reservado de la pileta)”, agregó Carla Howe.