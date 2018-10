Todos en el Bailando la castigan y apuntan contra Laurita Fernández: "Tiene doble cara"

Micaela Viciconte, Lourdes Sánchez, Flor Marcasoli y Cinthia Fernández son algunas de las integrantes del Bailando por un sueño que se cruzaron este año con Laurita Fernández, quien consiguió a base de esfuerzo y popularidad la silla de jurado del certamen.

Por ejemplo, ofendida por el puntaje que le había puesto la novia de Nicolás Cabré, Viciconte anoche arremetió con dureza contra Laurita y la acusó de no tener “criterio” al evaluar una coreografía. “Si no te gusta tenés dos opciones, o te vas o te ponés a trabajar para que nos guste", fue la respuesta que recibió de parte de la protagonista de Sugar.

Por esta misma razón, este martes la pareja de Fabián Cubero volvió a dedicarle fuertes palabras a su ex compañera de Combate y no se calló nada. “A mí me pareció que había un jurado digno cuando no estuvieron ni Laurita ni Flor, un jurado que era respetable. Cuando uno escucha a la persona, tiene credibilidad y sabe, una no se mete porque sí”, dijo Mica.

Y siguió, en diálogo con Los Ángeles a la mañana: “Me pasó que vi a Nacha Guevara y a Pampita muy seguras, y eso es lo que para mí tiene que aprender Laura. Si se ponen a analizar las puntuaciones anteriores, en una me faltó un truco y me puso un seis, y la otra le encantó y me puso un seis. ¿Cuál es el criterio? Y ahora me puso un siete. Está todo en evidencia”.

La guardavidas remarcó que no pretende que la ex de Federico Bal la califique con un diez, pero afirmó que tampoco pretende que Laurita la esté “ninguneando” todo el día. "Si me sonríe, está fingiendo. Ahí se dan cuenta que es un acting. Es falsa, porque si hay una pelea y nos bardeamos, yo no sonrío. Para mí, ella se cree que es Pampita, pero no es", cerró.

Lo cierto es que en el programa de El Trece presentaron una nota con Laurita, donde la bailarina reniega del papel que le dan en Showmatch. "Todo esto que me preguntaste no me importa. Esta es la verdad. Entiendo que en el programa hay que jugar a que te importa", le dijo la blonda al notero de LAM, quien le consultó por los cruces que viene teniendo en el certamen.

Esto, claro está, disgustó a Ángel de Brito y a Lourdes Sánchez, quienes decidieron destrozar a su compañera del programa que conduce Marcelo Tinelli. “Vos hacés de cuenta (que no te importan) muchas cosas, Laurita, porque tenés dobla cara. Pero a otras personas nos importa y nos mostramos como nos ve la gente", lanzó la mujer de Pablo “Chato” Prada.

Mientras que el periodista de espectáculos fue mucho más contundente y sentenció: "Laurita estás arriba de un pony, impresionante. Si no te importa lo que pasa en el Bailando quedate en la radio, andá a hacer Sugar a Mar del Plata y listo. Si a Laurita no le gusta lo que pasa en el Bailando, se puede ir. Este ninguneo permanente al Bailando, como si estuvieran por arriba de algo”.

De Brito destrozó a Laurita por su papel en el Bailando.

Por último, De Brito afirmó, y con razón, que Laurita logró su popularidad gracias al Bailando. “Es verdad que tiene todo el talento para sostenerlo, la gente la ama y la eligió. Levantó Sugar, que venía flojo con Siciliani, pero este ninguneo, no", concluyó. ¿Laurita esquivará una vez más el conflicto o por primera vez en lo que va del año enfrentará las críticas?