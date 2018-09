Tras deslumbrar en el aquadance, Sofi Morandi mostró los moretones que le quedaron en las piernas

El jueves por la noche arrancó el tan esperado Aquadance en el Bailando por un sueño. El encargado de abrir esta primera gala fue un especialista en la materia como lo es Flavio Mendoza, quien estuvo acompañado de su partenaire Belén Pouchan y recibió tan solo elogios de todo el estudio logrando así el primer puntaje perfecto de lo que va del certamen de baile.

Pero la gran sorpresa de la noche fue sin lugar a dudas el equipo compuesto por Julián Serrado y Sofía Morandi, los participantes más carismáticos de la competencia. Los más jóvenes de la pista no se dejaron opacar por la gran performance de Mendoza y volvieron a deslumbrar al jurado con un frenético Aquadance que les valió un total de 37 puntos, tres menos que el coreógrafo.

Pero tras la propuesta bajo la temática de "Realidad virtual", Morandi utilizó su cuenta de Instagram –donde tiene más de 1.3 millones de seguidores- para demostrar por qué el ritmo de las piletas es el más complicado de todos. Y es que los constantes ensayos, las jugadas piruetas y el esfuerzo repercutieron en su cuerpo, sobre todo en sus dos piernas.

Una vez que se quitó el maquillaje, luego de los festejos por la consagratoria coreo, la instagramer compartió varios videos en su Instagram Stories para mostrar la gran cantidad de moretones que tiene en sus piernas. “Chicos, ¿qué pasó acá? Esto no, por favor. ¿Qué es esto? ¿Es joda? Les juro que no me duele”, describió Sofi en uno de los videos que com`partió en las redes.