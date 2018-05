Tras la lluvia de críticas, Pichot aclaró los tantos sobre el video de los actores a favor del aborto

"Malena Pichot apuntó contra los hombres..."; "Así comienza el descargo de la comediante contra los varones famosos"; "una de las feministas que se enojó por el mensaje...". Esos son algunos de los encabezados de las notas que repasan la seguidilla de tweets de la humorista en referencia al video en el que aparecen reconocidos actores para sumar su apoyo al proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

La humorista y sus tuits.

En diálogo con BigBang, Pichot aclara los tantos y explica cuál fue su sensación al verlo. "Creo que es fenomenal que los hombres famosos y tan relevantes de la cultura se pronuncien a favor del aborto. Me parece fantástico. El feminismo es un tema de toda la población y la cuestión del aborto también es una cuestión de toda la población y afecta a toda la población y me parece muy bien que se expresen", aseguró.

En el video aparecen Rodrigo de la Serna, Fito Páez, Ludovico Di Santo, Chino Darín, Juan Pablo Varsky, Emmanuel Horvilleur, Mariano Andújar, Luciano Cáceres y Clemente Cancela.

Ellos también están a favor de la legalización del aborto ... pic.twitter.com/7CjNyzGnrv — griselda siciliani (@grisici) 1 de mayo de 2018

La controversia surgió por uno de sus tweets en el que expuso: "Quiero un video de chabones que sea: 'Hola, pude tener una carrera exitosa y una familia, porque el sistema está de mi lado'".

Quiero un video de chabones que sea: “hola, pude tener una carrera exitosa y una familia, porque el sistema está de mi lado. Ahora desperté de un coma de 15 años y voy a bancar a las mujeres en una porque si no ya queda re mal” — malena pichot (@malepichot) 2 de mayo de 2018

Pichot incluso sugirió que el mensaje para un video que apoye el reclamo feminista podría ser: “No, no voy a tomar anticonceptivos durante años como hicieron todas mis compañeras, ni siquiera voy a hacerme una vasectomía aunque ya no quiero más hijos. No todo eso no. Soy un chabón”.

Pero más allá de sus comentarios, la humorista se rió de la expresión de los actores y su forma de dar el mensaje. Ese fue el puntapié para que muchos la cuestionen.

Para estar a favor de la legalización del aborto no hace falta poner cara de que se están haciendo cargo de un pedo muy hediondo .Banquemos con felicidad por favor �� — charo lopez (@charolopez) 2 de mayo de 2018

Bueno milité un poco la vasectomía en los hombres que ya no quieren ser padres y ya me están atacando los medios hegemónicos. Que pesados! — malena pichot (@malepichot) 3 de mayo de 2018





Otros apoyaron su postura y la bancaron. "Le metiste un dedo en el orificio a la masculinidad. Imaginate como se sentirían los 'raules' si les cambiases las municiones de la pistola por balas de salva. Te van a caer en falanges romanas por ese pecado", escribió uno de los seguidores.

Vieron que feo que se les diga que hacer con su cuerpo? — karen (@bealrightlpj) 3 de mayo de 2018

Lo vuestro es mutilación, pero que una mujer tenga riesgo de cáncer por los anticonceptivos o sufrir abortos y/o tomar la pastilla después no lo es. Qué gran sentido común el de conservar los soldaditos con munición con tal de dejar la anticoncepción a manos de las mujeres. — Yhas (@Yhasx) 3 de mayo de 2018

Le tocaste los huevos al macho argento de patriarcado en pecho, y ahora resulta que no se puede decidir sobre el cuerpo de otros, era por ese lado, vasectomía o aborto y no se si ya estaría aprobado sin tanta discusión — hernoxxx (@hernanvn) 3 de mayo de 2018

Cada día me encuentro con más conductas que he adoptado totalmente condicionada por una sociedad machista. Tan liberal que me creía!! Seamos conscientes, cuestionemos todo lo que creemos ser. Gracias Malena! Lastima, la que no te entiende se lo pierde — Alsholmes (@Alsholmes1) 3 de mayo de 2018