Tras las denuncias de acoso y sus insólitas explicaciones, Ari Paluch vuelve a la radio

Paluch regresará a la radio el 1° de noviembre.

Tras diez meses fuera del aire, Ari Paluch anunció su regreso a radio Latina, la emisora de la que se había alejado producto de las graves denuncias por acoso laboral que recibió el conductor de radio. “Gracias por tanta paciencia y lealtad”, escribió por Twitter.

El alejamiento de los medios ocurrió tras la difusión de una serie de videos y denuncias en público donde una microfonista de A24 relataba que había sufrido acoso por parte del conductor. De inmediato Paluch fue apartado del programa central que conducía por las noches y continuó sólo en la radio, aunque muchos auspiciantes lo dejaron de apoyar y decidió alejarse de la conducción.

Queridos oyentes de @exprimidores , gracias x tanta paciencia y lealtad, este año arrancamos mas tarde que mi amigo @cuervotinelli, Dios mediante los espero en @RadioLatina1011 ,desde el primero de Noviembre de 6 a 9 https://t.co/c4mdN3tFjn terminan #mis dias sin radio — Ari Paluch (@paluchari) 19 de octubre de 2018

Ahora, Paluch volverá a conducir El Exprimidor, el mismo programa que hacía en FM Latina, y con el mismo horario: de 6 a 9. El autor de libros como “Combustible Espiritual” regresará a la emisora desde el primero de noviembre. “Se terminan mis días sin radio”, escribió por Twitter. “Dios mediante, los espero”, agregó.

La primera denuncia fue presentada por Ariana Charrúa, una microfonista del canal que relató cómo el conductor le tocó la cola cuando se acercó a retirar el micrófono. “Me tocó el trasero. Esa situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. Intentó apaciguar lo hecho diciendo ‘perdón, no me di cuenta’, con un tono altanero”.

Semanas después del hecho, Paluch hizo un inólito descargo en su programa de radio, donde aseguró: “Le quise hacer un ‘give me five’ (chocar los cinco) y toqué su cadera y su parte íntima”. El hecho fue aún más escandaloso cuando otras dos mujeres, las locutoras Federica Guibelalde y Verónica Albanese, revelaron que también vivieron situaciones de acoso laboral.