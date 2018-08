Tremendo: Sol Pérez se enteró en vivo de que su novio futbolista está en pareja

Hace algunos días Sol Pérez confirmó públicamente que se animó a apostar de nuevo al amor. La ex "Chica del clima" confesó que comenzó un romance con Exequiel Palacios, el defensor que juega de titular en River.

Sin embargo, el hermoso momento duró poco, porque esta mañana la rubia se enteró en el programa Los ángeles de la mañana, que su novio en realidad está en pareja con otra chica, por lo que actualmente no estaría soltero.

Revelaron que el novio de Sol Pérez estaba en pareja.

Según reveló la panelista de "Pampita online", durante el verano Palacios intentó acercarse a ella, y en ese entonces no le dio ninguna oportunidad. A pesar de eso, el tiempo pasó, y finalmente aprovechó un nuevo encuentro para acceder a una chance, y desde entonces, "están saliendo".

Aunque Pérez se mostró sumamente feliz de entablar una nueva relación, lo cierto es que esta mañana el bello momento que atravesaba entró en suspenso cuando, sin ningún reparo, Yanina Latorre contó al aire que el jugador estaba en pareja con otra mujer hace varios años.

"Tiene novia, para tu desgracia, tiene novia", le aseguró la panelista, a lo que la rubia explicó que su chico le dijo que estaba solo y que piensa creerle.

"Me ponen en un lugar incómodo. Estoy muy bien, conociendo a alguien, confío en la persona con la que estoy, porque tengo razones para confiar. No me gusta estar con personas comprometidas porque me pone en un lugar horrible y no me gustaría que me lo hicieran a mí", aseguró.

Karen Gramajos sería la novia de Exequiel Palacios.

Sobre esto, Latorre le dijo que sabía el nombre de la actual novia de Palacios, y contó en vivo que la chica vive en José León Suárez y que es manicura.

Sin saber muy bien qué decir, Sol Pérez argumentó que confía en su pareja porque hablan "todo el tiempo", y además de hacer videollamadas, él la visita mucho en su casa.

Sol Pérez negó que su novio tuviera pareja.

De todos modos, para bajarle el tono a la situación, comentó que ella no le pide "fidelidad ni exclusividad a nadie", y que tampoco le interesa conocer a "la familia de nadie".

La novia de Ezequiel Palacios terminó la relación porque se enteró por la tele, que el jugador visitaba a Sol Perez pic.twitter.com/4QHto6PhUv — ANGEL (@AngeldebritoOk) 20 de agosto de 2018

Ante el revuelo mediático, finalmente Ángel de Brito aclaró que la novia del futbolista había decidido romper la relación, al enterarse en vivo de que su pareja se veía con Sol Pérez.