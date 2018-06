Tristeza absoluta: murió la hija mayor de María Eugenia, una de las Trillizas de Oro

Esta mañana murió Geni Laprida, la hija mayor de María Eugenia y Horacio Laprida, víctima de un cáncer que padecía desde hace dos años. Hace apenas unos días había celebrado su cumpleaños número 34. Estaba casada y tenía dos hijos.

Geni tenía 34 años.

Geni era artista plástica y docente. Estaba internada en el Hospital Alemán donde enfrentaba la enfermedad declarada hace dos años. El cáncer se había detectado en una de sus mamas y se extendió al cerebro hace tres meses. La acompañó en el proceso su marido, el arquitecto César Bustos, y sus pequeños hijos César y Cala, de 11 y 5 años.

"Quiero que César y Cala sientan lo que yo sentí de chica. La familia es todo. En ese sentido, las Trillizas son más que hermanas, son íntimas amigas, siempre hicieron y vivieron todo juntas. Yo miro a mamá y me encanta ver cómo nos malcría. Extrañaba mucho los mimos de la familia. Eso es lo más duro de vivir afuera", había dicho la mujer en una entrevista que brindó a La Nación.

La hija de María Eugenia era artista y docente.

"La típica pregunta que siempre me hicieron cuando era chica es si alguna vez había confundido a mamá con mis tías y la verdad es que no. Salvo que estuvieran de espaldas, entonces yo gritaba "mamá" y una de las tres se daba vuelta. 'No, no soy tu mamá, pero decime qué necesitás'. Así son las Trillizas y así nos enseñaron a nosotras: a ser generosas y a acompañarnos siempre", dijo en esa nota.

Hasta el momento ningún allegado a la mujer brindó declaraciones y no se conocieron detalles de la despedida de sus restos.