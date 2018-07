Tristeza en la disco: murió Pato C, leyenda de los DJ's argentinos

Él estuvo antes. Antes de que existieran DJ's estelares como Hernán Cattáneo, Romina Cohn, Carlos Alfonsín y Javier Zuker. Antes, incluso, de que aquel recordado momento televisivo de los 90 en el que Pappo le dijo a DJ Deró que se buscara un trabajo honesto, existió un pionero. Su nombre era Jorge Hugo Manushakian. Sus fans lo conocieron por su nombre artístico: Pato C. Fue parte indisoluble de la juventud de dos o tres generaciones de argentinos y acaso el primero capaz de convocar multitudes a una discoteca, desde mediados de la década del 70 hasta avanzados los 80. Pato C falleció ayer a los 76 años y dejó una dosis enorme de tristeza y nostalgia entre quienes fueron jóvenes bailando la música que pasaba.

Cuando a los DJ's todavía se los llamaba "Disc Jockeys", Pato C fue el primero en editar discos "enganchados": vinilos de un solo tema por lado, mezclas de músicas que reproducían fielmente lo que el artista hacía en las discotecas. Tuvo una legión de imitadores e hizo bailar a generaciones. Ganó fortunas. En Kamote, de Lanús Oeste, metía 3000 personas cuando se le daba la gana.

" Sus discos nos iluminaron el camino. Los primeros de manera pirata (que buscábamos incansablemente) y los siguientes que le marcaron el camino a todos los disc jockeys.

Pato hizo grande nuestra profesión, no la traicionó nunca. Cada vez que lo veía me contaba de su nuevo proyecto musical. Siempre entendió que ser disc jockey es conmover a través de la música porque desde el primer día que lo abrazó la vocación la llevó adelante con el corazón de artista.

Solo puedo decir GRACIAS PATO C. Mas que nunca LA LEYENDA CONTINUA!!!", lo despidió su amigo y colega Alejandro Pont Lezica.

Tuvo una legión de imitadores e hizo bailar a generaciones. Ganó fortunas en los 70 y en los 80. Después vinieron otras músicas, otros DJ's.

Empezó a los 15 años haciendo bailes de rock and roll y de rockabilly en boliches, clubes de barrio con techo de chapa. Así empezó a trabajar. Pronto se diversificó hacia todo lo que hiciera bailar a la gente. Musica de rock, funky, de salsa, electrónica.

Según sus propios cálculos, llegó a grabar alrededor de 400 (¡¡¡400!!!) discos: hasta tres discos en un mes.En el tema "Paraguayana", incluido en el disco Miami, el grupo Babasónicos le rinde un pequeño tributo. Dj Peggyn y su scratch control/Heredó del pato C /su pirata dimensión/

vomitando discos /pinchando discos", dice la letra.

Nunca entendió a los DJ 's que ponen música con una computadora. "Por lo menos un par de bandejas, que se mezcle un poco , hacer un poco de circo, el movimiento de los dedos... ", pedía...

En una entrevista que circula por YouTube, reveló que su hijo quería ser DJ y él mismo le pidió que no lo hiciera. "Es que el ambiente es muy bravo: un DJ puede llegar muy alto, pero cuando cae se terminó", contó. Hoy lo despiden sus viejos fans y sus colegas.

Escuchá las mezclas de Pato C