Ulises Bueno habló de las adicciones de Patricia Pacheco tras ver la película sobre Rodrigo

Mucho se dijo sobre los motivos por los cuales gran parte de la familia de Rodrigo Bueno no aprobaba el filme biográfico, El Potro. Basada en testimonios del entorno del cantante, en especial el de Patricia Pachecho, la madre de Ramiro, la película no fue aprobada por el entorno más familiar del cuartetero.

Ulises Bueno explicó qué fue lo que no le gustó de la película sobre Rodrigo.

En un principio, fue la propia Beatriz Olave -mamá del difunto músico- quien cuestionó la narración de la película y apuntó contra la madre de su nieto, a quien acusó de ser una “mujer despechada”, que contó “su versión de los hechos”.

Ahora, se suma el análisis de Ulises, el hermano menor de Rodrigo. Quien, al igual que su mamá, también apuntó contra Patricia. “Me dolió de la película que solo Rodrigo sale como consumidor, y su pareja no. En eso tampoco estuve de acuerdo, cuando creo que era mutuo”, denunció el también cantante.

Beatriz Olave tampoco quedó conforme con el filme.

Un día antes del estreno del filme, la propia Pacheco dio una entrevista telefónica al programa conducido por Pamela David en la que habló de las adicciones del padre de su hijo. “Conté mi verdad, lo que yo viví. La idea no es mostrar al Rodrigo ídolo, es mostrar a quien en verdad fue. Con lo bueno y lo malo. No está bueno dejar el mensaje de que si uno consume no pasa nada”, explicó en su momento.

“En la noche se te acercan personas tóxicas y yo soy una persona que no tengo problema en decirlo. Los excesos están, existen y yo he pecado ¿y quién dice que no lo siga haciendo? Porque en parte, hay veces que tropezás y volvés a caer pero te dan fuerzas para levantarte y seguir adelante sabiendo que lo que uno hace está mal”, explicó Ulises, en diálogo con el ciclo Confrontados.

La familia de Rodrigo apunta contra Patricia Pacheco.

Para Ulises, mostrar esa faceta de su hermano no fue acertada: “No está bueno recordar a Rodrigo de esa manera cuando no se puede defender. No se sabe por qué lo hace o por qué no lo hace. Primero, preguntémonos por qué lo hace y por qué lo deja de hacer. No estoy de acuerdo en que se lo haya dejado mal parado, es una persona que no se puede defender y si estuviese vivo, haría otra cosa”.

Pero cómo se trataron sus adicciones no fue el único motivo de enojo. El cordobés tampoco quedó conforme con el modo en el que se presentó a su padre, el productor musical Eduardo "Pichín" Bueno: “Era un empresario serio, reconocido, una persona que viajaba al exterior para traer material de afuera. A María Marta Serra Lima la descubrió él hizo que grabara su primer disco. No era una persona bizarra, no usaba la oportunidad de su hijo para explotarlo, al contrario, no quería que su hijo cantara para no meterlo en ese ambiente. Era una persona que andaba de traje y corbata todo el tiempo, era porteño. Esas cosas son las que más me dolieron de la película”.

Los derechos de la película pertenecen a Ramiro Bueno.

Por último, también criticó la escena final en la que se muestra de modo crudo el accidente en el que su hermano y Fernando Olmedo perdieron la vida en junio del 2000. “No sé por qué tuvo que marcarse de esa manera, podría haber sido de otra manera, si bien el final fue trágico y terrible, para nosotros revivirlo fue doloroso porque no esperábamos tener que volver a ver eso después de 18 años, cuando intentamos convivir con el dolor que nos toca día a día, porque no se supera, sino que se aprende a vivir”.