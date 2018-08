Un anticipo de lo que se viene a la Argentina: el Lollapalooza desplegó todo su poderío en Chicago

A menos de un año de que su regreso a Argentina, el Lollapalooza pasó por el Grant Park de la ciudad de Chicago con un line-up de lujo que incluyó las presencias, entre otros, de The Weeknd, Bruno Mars, Jack White, Arctic Monkeys, Travis Scott, The National, Vampire Weekend, Odezsa, Portugal, The Man, Post Malone y Dua Lipa.

El Lollapalooza Chicago tuvo lugar en el Grant Park.

Durante la primera noche del festival, el jueves 2 de agosto, Jaden Smith, Billie Eilish, Franz Ferdinand y Camila Cabello -que el 20 de octubre se presentará en Buenos Aires- fueron los encargados de animar al público en la parte inicial de la velada.

Siguieron actuaciones de Galantis, Chvrches y Khalid, antes del gran cierre de la mano del rapero Travis Scott (quien se presentó un día antes de lanzar su último disco) y Arctic Monkeys.

El viernes, mientras tanto, le tocó a Bruno Mars, The National, Post Malone y Tyler, The Creator convertirse en números centrales de la jornada, con Walk The Moon, Dillon Francis, James Bay y The Neighbourhood calentando la previa.

Tash Sultana, Catfish & The Bottlemen, LL Cool J y Dua Lipa, sumándose a Zedd, St. Vincent, Logic, Vampire Weekend y The Weeknd como artistas de cierre formaron el grueso de la jornada del sábado.

Y, finalmente, el domingo el Lollapalooza Chicago llegó a su fin con una mixtura de rock, pop, trap, hip hop, dance, techno y varios estilos más, con Jack White, el rap de Playboi Carti y el dúo ODESZA con un set de música electrónica como números principales. Antes, habían pasado por el escenario Cigarettes After Sex, What So Not, Chromeo, Machester Orchestra, Lykke Li y Gucci Mane.

En la Argentina

Mientras tanto en la Argentina, el festival ya se encuentra en su última etapa de preventa después de haber vendido 120 mil entradas en las primeras tres horas.

El Lollapalooza local tendrá lugar 29, 30 y 31 de marzo de 2019 en el Hipódromo de San Isidro. Los que aún no tengan su ticket pueden adquirirlo en la preventa 4 a 5.750 pesos más service charge en AllAccess.com.ar y sus puntos de venta habilitados.