Un compañero de Calu Rivero en "Dulce Amor" disparó contra Darthés: "Yo lo hubiera c… a trompadas"

Los rumores de acoso contra Juan Darthés son muchos y, una de las mujeres que más habló del tema fue Calu Rivero. La propia actriz fue la primera en denunciar públicamente que fue “acosada” por el actor cuando ambos eran los protagonistas de “Dulce amor”, la tira que se emitió por Telefe. A partir de ahí, todas las miradas se posaron sobre el protagonista de Simona, la exitosa tira de canal Trece.

Calu Rivero se refirió a la denuncia de acoso contra Darthés.

Las críticas se volvieron moneda corriente y, por primera vez, Esteban Prol –que compartió elenco con los protagonistas de este escándalo- se refirió al tema y aseguró que de haberse enterado en su momento lo “hubiera cagado a trompadas” a Darthés.

Este viernes, el actor visitó el programa Hoy nos toca a la tarde, el ciclo que conduce Marcela Coronel en el canal de la ciudad y consultado sobre el escándalo que surgió en Dulce Amor, Prol se lamentó no haberse enterado en su momento para ayudar a Calu.

“Es una pena porque yo estuve ahí y quizás lo que más me culpo o digo es ¿qué no vi? Yo me cruzaba con Calu, hablábamos, tenía confianza ¿En qué no estuve atento? Para mí Juan (Darthés) es un señor y Calu es hermosa, divina”, manifestó, en su intento de no ponerse a favor de o en contra de nadie.

El elenco de Dulce amor.

Sin embargo, el actor aclaró: "Qué pena que no le di la confianza para que ella pueda decírmelo. O si lo dijo, yo no me enteré. Esto de que Calu pueda decirlo, seguramente hizo que otras mujeres pudieran salir (a contar sus vivencias) Pero me da pena lo que está viviendo Juan, que no se pueda esclarecer y que viva en este conflicto”.

Para el actor, las denuncias de mujeres y actrices en general están cambiando un paradigma y reflexionó sobre el tema: “Creo que las mujeres han pagado demasiado y a veces uno se tiene que hacer cargo. Cada 30 horas muere una mujer ¿Quién detiene eso? ¿Cómo lo detenés? Seguramente, el trabajo nosotros como hombres lo hicimos muy mal”.

La actriz le habría dicho a Darthes que respetara el guión.

Antes de finalizar la nota, Prol reconoció que no le hizo ruido que Calu dejara la tira y remarcó: “Sabía que se iba de viaje. Qué pena que no lo compartió conmigo. Yo creo que (a Darthés) lo hubiera cagado a trompadas, lo más animal que me sale. Porque no me gustaría que eso le sucediera a mi mujer o hija si fueran actrices. Y creo que a Juan tampoco”, concluyó el actor.