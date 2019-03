Una ex Spice Girl reveló que tuvo un affaire con una compañera de banda: “¡Me va a matar!”

Amor, amor, amor. Melanie B, una de las integrantes de las Spice Girls, sorprendió a todas sus fans al confesar que tuvo un affaire con una de sus compañeras de banda. “Ella va a odiarme por esto”, reconoció, antes de revelar la identidad.

Amor grupal.

Se trata nada más y nada menos de Geri Halliwell. “Ella es muy elegante, tiene su casa de campo y a su esposo, pero es un hecho. No fue algo serio, sólo fue algo que sucedió. Nos reímos y ya, eso fue todo”, detalló la cantante en diálogo con el periodista Piers Morgan del “Mail on Sunday”. “Ya está, lo dije. Ahora ella me va a matar. Te enamorás de quien te enamorás”, cerró.