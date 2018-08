Una foto en la cama y mensajes de texto incriminan a Asia Argento en el caso de abuso de un menor

Luego de que Asia Argento negara haber abusado sexualmente del actor Jimmy Bennett cuando éste era menor de edad, la web de espectáculos norteamericana TMZ sacó a la luz una foto y varios mensajes de texto incriminantes.

La fotografía que probaría el encuentro entre Argento y Bennett.

En la imagen, puede verse a ambos acostados en una cama y claramente sin ropa, lo cual confirmaría la existencia de un encuentro íntimo tal como relató Bennett en su demanda judicial.

En los mensajes de texto, Argento le admite a un amigo no identificado que tuvo sexo con el joven y que "fue raro". Además, asegura que fue él quien forzó la relación. "Ese chico excitado saltó sobre mí", señala. "No me violó, pero me quedé helada. Él estaba encima mío. Me dijo que era su fantasía sexual desde que tenía 12 años".

Los textos donde Argento revela lo sucedido.

Al mismo tiempo, la actriz dijo que no sabía que Bennett era menor y relató que éste, luego del encuentro, le siguió mandando cartas románticas y fotos desnudo sin que ella se lo pidiera.

Versiones cruzadas

De acuerdo a la versión originalmente reflejada en The New York Times, Argento se encontró con Bennett -con quien había compartido elenco en el 2004- en la habitación de un hotel en el 2013. Allí, ella lo forzó a un encuentro sexual.

Cuatro años después, el actor pidió un resarcimiento de 3,5 millones de dólares por las supuestas secuelas psicológicas que le dejó el hecho. En abril de este año, la actriz llegó a un arreglo por 380.000. En aquel entonces, ella había acusado recientemente al magnate de Hollywood Harvey Weinstein de violación.

Ayer, Argento difundió un comunicado en el que aseguraba que nada de lo que había relatado Bennett era cierto y señalando que quiso chantajearla ya que su pareja, el chef Anthony Bourdain, "era percibido como un hombre muy rico".

Argento señaló que la idea de pagarle a Bennett fue de su fallecido novio, Anthony Bourdain.

De acuerdo al texto, fue él quien decidió pagarle al joven para evitar que siguiera presionándolos por más dinero. Vale recordar que Bourdain se suicidó en junio.