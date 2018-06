¡Una locura! ¿Cuál es la "fortuna" que pidió Nicole para ser jurado del Bailando?

La ex pareja de Fabián Cubero no cerró el acuerdo con la producción de LaFlia a causa de la inmensa suma que pidió cobrar en mano por mes.

Laurita Fernández, Florencia Peña o Juana Viale. Son muchos los nombres que se barajan para reemplazar a Carolina “Pampita” Ardohain como jurado en el Bailando por un sueño. Hasta ahora, solo se sabe que Ángel de Brito y Marcelo Polino seguirán presentes como jurados, mientras que ya es casi un hecho que Moria Casán no seguirá formando parte del show.

La modelo pidió una fortuna para estar en el Bailando.

Bajo este panorama, el primer nombre que había surgido en la producción para reemplazar a la conductora de Pampita Online fue el de Nicole Neumann, por su gran rivalidad con la morocha. Y es que separada de Fabián Cubero y con picantes cruces con Micaela Viciconte –actual pareja de su ex– y con su ex amiga, Ivana Figueras, la rubia ofrecía un sin número de escándalos a tratar.

Por esta razón, la producción –con Pablo “Chato” Prada y Federico Hoppe a la cabeza- comenzó con las negociaciones con la panelista de Cortá por Lozano, las cuales evidentemente no prosperaron. Cabe recordar que fue Verónica Lozano, en medio del festejo por su cumpleaños, quien reveló que la ex pareja de Poroto no será parte de Showmatch.

¿Pero qué pasó? Se supo que el deseo de la bella rubia era ser parte del programa más visto de la televisión, pero que, al mismo tiempo, no quería bajar sus pretensiones económicas. Fue entonces que se originó el quiebre con la producción, ya que la modelo pidió “una fortuna” para formar parte del equipo encargado de evaluar a los participantes en la pista.

Pero ¿cuál fue la cifra que pidió Nicole y que enloqueció a los empleados de LaFlia? Según Yanina Latorre, panelista de los Ángeles a la mañana, al reunirse con los productores de la nueva empresa de Marcelo Tinelli, la modelo pidió recibir cada mes 400.000 pesos libres de impuestos. Es decir que la idea de la ex de Cubero era la de cobrar mensualmente esa plata en mano.

Pampita y Moria Casán no formarán parte del Bailando.

Si se tienen en cuenta los impuestos, como por ejemplo el tributo que hay que pagar a las ganancias, la producción de LaFLia le debía facturar a Nicole, en el caso de aceptar las condiciones, casi 800.000 pesos para quedarse con 400.000 en blanco, en la mano. “Estoy diciendo la verdad, por más que después me lo niegue Nicole. Esto es posta", aseguró la panelista.

"No sos Pampita", le dijeron a Nicole cuando pidió esa suma.

Por esta misma razón, la producción de Tinelli decidió dar por terminada las negociaciones y desearle suerte en el futuro a Nicole, quien por estas horas se encuentra disfrutando de unas mini vacaciones en las paradisíacas playas de Miami con Matías Tasín (39), un joven empresario que supo ser pareja de Jimena Barón y busca oficializar con la ex de Poroto.