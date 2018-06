Una modelo acusó a Martín Liberman de "engañarla" en su búsqueda de trabajo

El periodista deportivo Martín Liberman, que se encuentra en Rusia para cubrir un nuevo Mundial de Fútbol, fue acusado recientemente por una modelo de hacerle una suerte de "casting sábana" para formar parte del equipo de un programa que él iba a tener por la pantalla de Fox Sports. “Cuando me enteré que todo era un engaño, me sentí boludeada”, reconoció la víctima, Romina Benítez.

Todo comenzó cuando en las redes sociales comenzaron a circular audios y capturas de chats que comprometen al periodista deportivo, a la modelo y a un peluquero, que sería el amigo en común de ambos. Según contó Benítez, su deseo era trabajar en la televisión y el peluquero, llamado Leandro, le comentó que Liberman estaba buscando mujeres para sus programas.

“Teníamos un amigo en común que me dijo que Martín (Liberman) estaba buscando una chica que le lea los tuits para el programa que tenía en Fox Sports. Me presenté al programa de él, me hizo el casting él en persona y me preguntó a qué me dedicaba. Fue formal, muy relajado”, explicó en dialogó con El Show Del Espectáculo, ciclo que sale al aire en Radio Urbana.

Romina Benítez acusó a Liberman de "casting sábana".

En los audios que trascendieron, la bella modelo reveló que el reconocido periodista le hizo un recorrido por el canal, fue quien llevó adelante la entrevista y le pidió el teléfono. “Entonces me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí. Me apretó y no pensé en el momento, me dejé llevar por los nervios y la situación”, recordó.

A su vez, Benítez agregó: “Más o menos me quería garchar en el camarín, y le dije: 'No por favor, acá no'”, se quejó.

Hay que aclarar que durante la entrevista radial, la también actriz le bajó un cambio a la situación y señaló que, luego de que se viralizaran las capturas y audios, recibió un llamado de Fernando Burlando, abogado de Liberman, para que no siga difundiendo todo esto.

“Estaban sus compañeros en el canal y apenas terminó el programa fuimos al camarín. Obviamente, yo entré porque lo relacioné con el tema de la entrevista. Dejé que cerrara la puerta porque íbamos a hablar del tema del trabajo y no me parecía mal. Preguntas van y preguntas vienen, él se acercó y yo lo frené porque ya pasaba más de los besos”, contó.

Y continuó: “Cuando me enteré que todo era un engaño, me sentí boludeada. Se lo dije y él me dijo que nunca tuvo una chica en Fox y se desentendió del tema. Él no me escribió, pero si me llamó (Fernando) Burlando para reunirse. Seguramente, para que no difunda todo esto”.

Según reveló la joven modelo, las charlas con el periodista siguieron hasta que éste le dijo que “el puesto no era para Fox Sports” y que era para un futuro programa que él iba a tener.

"Jugó con las ganas que yo tenía de estar en televisión. Lo vi un par de veces con el cuentito de que iba a laburar. Además me quería enfiestar con este amigo en común, peluquero”, disparó.

Liberman está en Rusia para cubrir el Mundial.

En los audios, se lo puede escuchar al periodista deportivo insistiéndole a Benítez para que tenga un trío con su amigo. "Leandrito quiere que te coj…. entre los dos. Estás buenísima…..me encanta como hablás, yo no podría ni mensajearme con vos, y te tengo miedo en la cama porque debés ser un demonio y yo estoy fuera de ritmo”, se puede oír en una de las escuchas.

En otro de los audios, Leandro –el peluquero- aparentemente intenta explicarle la situación a su por entonces amiga. "A él le gusta enfiestarse conmigo. La primera vez estuvo con vos y ahora quiere que nos enfiestemos… Ahora estamos en un asado en lo de Caruso Lombardi, de acá nos vamos a la peluquería y quería que vengas vos. ¿Te venís o no?", se lo escucha decir.

La modelo acusó a Liberman de "usarla".

Al final de la entrevista radial, Benítez asegura que Liberman “me da pena por todas las chicas que seguramente caen en esto. No lo veía un tipo así, pero son cosas que pasan y seguro ya es tarde porque varias chicas habrán caído”, cerró. ¿Qué dirá el periodista deportivo?