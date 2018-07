Una modelo reveló que fue acosada por Madonna en los '90: "Era mi jefa y se aprovechó de mi"

En una entrevista con el diario inglés The Sun, la modelo Amanda Cazalet reveló que Madonna la acosó luego de conocerla en la filmación del video de la canción Justify my love.

Madonna conoció a Amanda en la filmación del video Justify my Love.

"Madonna se obsesionó conmigo. Lo que ella hizo ahora se clasificaría como acoso y cómo ella me trató, ahora sería visto como inapropiado. En ese momento no me ofendió pero, mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento, era mi jefa y se aprovechó de mí", señaló.

De acuerdo a Cazalet, en el videoclip debía besar a la artista y ella se sobrepasó. "Repentinamente metió su lengua en mi boca. Seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefe. Sin embargo, no era parte de la descripción del trabajo. Me pusieron en una posición en la que no podía hacer nada al respecto", señaló.

Acoso textual

Ese fue apenas el primer episodio del asunto: la modelo comenzó a recibir faxes de Madonna con mensajes sexuales y románticos que nunca contestó.

Amanda en la escena en la que debía besar a la artista.

La cantante no se rindió y terminó escribiéndole una carta. "Amanda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? ¡Ponerse en contacto con vos es como tratar de seducir al Papa! Creo que eres la mujer más bella del mundo. Me muero por besarte de nuevo. Fantaseo contigo todo el tiempo. Sé que estás casada y embarazada, pero no puedo explicar mi atracción, sin embargo está ahí. Me atraen muy pocas mujeres de esta manera. Desearía poder verte, por favor escribe, o llama, o manda un fax", puede leerse en el texto.

Cazalet tuvo que soportar el bombardeo constante de mensajes de Madonna.

Eventualmente, Madonna se encontró con Cazalet y un amigo en común y fueron juntas al cine. "En el medio de la película apoyó su mano en mi pierna y susurró en voz baja: 'te encuentro atractiva, ¿eso te desconcierta?´. A lo que respondí 'eso no me molesta para nada', para dejar en claro que ella no me estaba volviendo loca, pero lo dejó así. Finalmente entendió: yo no tenía intención de seguir las cosas", explicó la modelo.