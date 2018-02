Una mujer denunció a Gerardo Romano por no reconocer su paternidad: "Él desapareció"

Liliana Patricia Pérez denunció públicamente que el actor siempre supo que ella era su hija y que decidió no hacerse cargo. Su historia.

Su nombre es Liliana Patricia Pérez y según denunció este lunes, Gerardo Romano se niega a reconocer que es su padrea. La mujer se presentó esta tarde en el programa Todas las tardes y reveló que hace aproximadamente 15 años que sabe que el actor es su papá. “Hace 15 años que sé que es mi padre. Era imposible encontrar su domicilio”, explicó.

Liliana le pide a Romano que reconozca la paternidad.

Según su relato, todo comenzó cuando sus tíos le presentaron a Romano a su mamá hace ya muchos años. “Mis tíos lo conocían a Romano y eran amigos. Fue una noche en la que mis tíos salieron, Romano fue a buscarlos y mi tío le dijo que le iban a presentar a una chica. Que estaba en su departamento. Fueron al lugar y lo dejaron a él solo con mi madre”, detalló.

La denuncia contra Romano.

Durante su relato, Pérez explicó que la denuncia contra el actor por no querer reconocer su paternidad la hizo hace poco, pero asegura que hace mucho está analizando este tema con sus abogados. “Yo hace mucho tiempo que estoy atrás de abogados. Pero no tuve respuesta de ninguno porque me pedían el domicilio de Romano”, contó.

Y agregó: “Pero si yo hubiera tenido el domicilio de Romano lo hubiera buscado yo, como lo hice después. Es una persona (por Romano) que nunca está, no lo podés encontrar en ningún lado, solo en los teatros o en donde él concurre o trabaja. Un día le toqué el timbre. La primera vez fui con un sobre pidiendo que él me atendiera. Le escribí una carta y le mandé fotos”.

Siempre según los dichos de Pérez, el actor jamás le respondió, por lo que tuvo que visitarlo dos veces más en su casa de Palermo. “Le dije que era su hija, que le decían Pichón cuando era joven. La segunda vez que fui a la casa fui con mi madre y él no estaba. Y la tercera vez logré hablar con él a través del portero porque él no quiso bajar”, remarcó.

Y continuó: “Lo único que me preguntó es ´que quería´. Me decía ´que querés conmigo´; ´por qué iba a buscarlo después de tanto tiempo´. Mi tío le contó que mi mamá quedó embarazada después de aquella noche y él desapareció. Él se rió cuando le dije que era mi papá. Me dijo: ´Ah, sí… Está bien´”. Según contó, solo quiere que el actor se realice el examen de ADN.

Pérez sostiene que su única intención es “tomar un café” con su papá y conocer a sus hijos, es decir, a sus supuestos hermanos. Además, sostuvo que no realizará ningún reclamo económico contra el actor y recordó cómo se enteró de la verdad: "Cuando él hacía novelas, mi tía, que lo conocía, siempre me decía 'este es tu papá'. Imaginate, yo pequeña no entendía nada”.

La mujer denunció al actor públicamente.

Por su parte, Hernán Boscariol de Vicenzo, abogado de Pérez, sostuvo que una vez que se logre notificar legalmente al actor sobre esta situación, lo ideal sería que se haga un ADN. “Si no, se tendría que cotejar su prueba (por Pérez) con la de sus hermanos. Cuando esa prueba dé negativa, recién ahí se avanza con la causa", explicó el letrado.