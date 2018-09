"¡Vergüenza ajena!": Iliana Calabró cruzó a Laurita Fernández después de que hablara de su mamá

La semana pasada, Iliana Calabró había aprovechado su espacio en Los Ángeles a la mañana para ventilar un cruce que había tenido con Laurita Fernández cuando ambas participaron del programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de canal Trece.

La hija de Juan Carlos Calabró contó en aquella oportunidad que se había sentido “destratada” por la actual jurado del Bailando por un sueño durante una grabación de La Tribuna de Guido. Según sus propias palabras, la conductora radial aseguró que Laurita apenas la saludó y luego se dio vuelta, ignorándola por completo y, de cierta manera, ninguneándola.

Las hermanas Calabró con su mamá, Coca.

Este lunes, Iliana reveló que a raíz de sus dichos, la actual pareja de Nicolás Cabré le envió un fuerte mensaje de WhatsApp a Antonello, el novio de Iliana, porque no tenía su celular, acrecentando la disputa entre ambas y metiéndose con Coca, su mamá.

Pero antes de detallar el contenido del mensaje, Iliana aclaró: “Mi mamá tiene la costumbre de ir al teatro, entonces yo a veces molesto pidiendo entradas a los colegas y productores, que la reciben con mucho cariño”. Esto se debe a que Laurita se refirió a Coca en la discusión.

Al terminar de explicar el tema de su mamá, Iliana leyó lo que le escribió la ex de Federico Bal a su pareja: “Hola Tano, ¿cómo estás? No tengo el celular de Iliana, por eso te escribo a vos. Ojalá pueda leerlo. Simplemente, decirte que me llevé una gran desilusión hoy con ella”.

Y siguió: “Habla mal de mí sin que yo haya hecho absolutamente nada. La próxima que compre las entradas o le pida a otra persona. Pero que conmigo no se haga la buena pidiéndome para su mamá y la amiga”. Al terminar, rápidamente Iliana volvió a explicar el contexto.

Según detalló, le pidió a Laurita las entradas para ver Sugar para no “ningunearla” ni pasarla por arriba. “Se las podría haber pedido a Gustavo Yankelevich (productor de la obra), que le pasaba el rating a mi papá antes de que ella hubiera nacido. Pero sentí que era ningunearla a ella”.

Ey no peleen por acá! Soy quien soy hoy, gracias a todas las relaciones y personas que me crucé en mi vida. Con quienes tengo excelente relación y respeto. De todo disfrute, fui muy feliz, y aprendí de lo malo, para intentar ser mejor ❤️ — Laura Fernández (@laufer4) 24 de septiembre de 2018

Y agregó que Coca no fue con una amiga sino con una señora que la ayuda porque tiene dificultades para caminar. Al finalizar, las panelistas de LAM se indignaron con Laurita y le dijeron de todo. “¡De cuarta! Ese mensaje es muy duro, habla muy mal de Laurita. Se metió con la Coca. Ojalá le dure el éxito porque uno se sube a un pony pero no se contesta así”, dijo Yanina Latorre.

Por su parte, Lourdes Sánchez, quien viene de ser la protagonista de un duro audio en contra de la jurado, añadió: “Vergüenza ajena”. Lejos de evitar el conflicto, Laurita tomó la palabra y explicó el por qué le mandó ese mensaje a Iliana: “Es algo que yo le dije en privado. Vi lo que Iliana dijo de mí y en la última charla me había pedido entradas para la mamá, que vino y disfrutó de la obra”.

Y cerró: "Me pareció hermoso y de hecho después hablé con Coca, le pregunté cómo la había pasado. Y después va y dice algo así, es raro, decís ‘todo bien pero no me escribas más’”. A pesar de los dichos de la bailarina, Iliana se mostró indignada por su actitud.