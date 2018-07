Verónica Ojeda, furiosa contra Maradona: "Hace dos años que Diego no ve a Dieguito"

Luego de que Diego Maradona cancelara un encuentro con su hijo menor, Dieguito Fernando, Verónica Ojeda -madre del niño- cargó las tintas contra el "10".

Ojeda criticó duramente a Maradona.

"El fin de semana me llamaron para que el domingo Diego se encuentre con Dieguito y no pudo hacerlo. Me llamaron desde la oficina de Morla (Matías, abogado del ex futbolista) diciendo que Diego no podía", explicó ella en diálogo con Nosotros a la Mañana.

"Que cumpla lo que promete"

Ojeda explicó que no le explicaron por qué Maradona no podía ver a su hijo y que el niño vivió la noticia con mucha decepción. "Yo le comenté que iba a ver a su papá. Se preparó sus cositas, su mochilita, sus juguetes", recordó.

"Hace dos años que Diego no ve a Dieguito", reveló Verónica aunque aclaró que el astro cumple con la cuota alimentaria. "Él está de vacaciones en Argentina, tiene derecho a salir y a hacer su vida. Pero que cumpla, obvio. Que cumpla lo que promete, ver a su hijo . Después, que haga lo que quiera".