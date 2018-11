Viaje suspendido e ¿infidelidad? La palabra de Mica Viciconte tras la separación de Nicole

El romance entre Nicole Neumann y Matías Tasín comenzó con bajo perfil y, poco a poco, se fue afianzando hasta el punto de viajar juntos por Europa. Sin embargo, en los últimos días trascendió la noticia de que la ex pareja de Fabián Cubero y el empresario se habrían separado.

Tal momento golpeó muy fuerte en la vida de la modelo, ya que se ausentó a la fiesta de casamiento de su compañero en Cortá por Lozano, Mauro Szeta. “Nicole pasó el sábado de lluvia encerrada, comiendo en su casa”, señalaron desde el programa Confrontados.

Nicole se separó de Tasín.

Lo cierto es que anoche Micaela Viciconte aprovechó la oportunidad para dar a entender que a la bella modelo le habrían sido infiel. Consultada por la separación, la participante del Bailando aseguró que estaba enterada de la situación y con mucha ironía disparó: "Se sabe todo. Porque todos son conocidos de todos. Los ven en el boliche. 'Uy, sí, lo vi con otra'. Es todo un quilombo'".

Ya en diálogo con el ciclo que conduce Rodrigo Lussich, Viciconte sostuvo que se enteró de todo poco después de la separación de Nicole. “Nos enteramos pero seguimos nuestras vidas, tenemos otras cosas más importantes que estar pensando en si se separa o no”, lanzó.

Y agregó: “Le deseo lo mejor. Para nosotros también es un garrón porque si uno está bien, en pareja, enamorado te pone de buen humor. Así que es un garrón”. A su vez, Mica aprovechó para opinar de Tasín, asegurando que al empresario lo conocen mucho más “en la noche”.

“A este chico lo conocen mucho en la noche, tengo amigas que lo conocen y se corren rumores. Quizás el chico está en un momento de querer disfrutar, sin compromisos”, disparó y, consultada por la cronista sobre el apodo de “Bichaconte” que le habría apuesto Nicole, sumó: “Sí, me enteré. Bueno, ella entonces es ‘Nomen’, ‘no hombres’”.

Por último, la ex Combate le dejó un mensaje a su íntima “enemiga” y ex de su actual pareja: “Si me quiere bardear, que me bardee. Nunca me metí con ella, no la bardeé nunca. Y si me dice ‘Bichaconte’ no me molesta, me parece hasta divertido”.

Según detallaron desde el ciclo de canal Nueve detallaron que Nicole y Tasín tenían un viaje agendado para después del cumpleaños de la rubia, cuando ella recibió un llamado de él en el que le decía que se estaba yendo del país. "La plantó en el día de su cumpleaños, la dejó sola y se fue a Miami porque justo era el festejo de Halloween y estaban todos sus amigos”, cerraron.