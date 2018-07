Viciconte salió al cruce del audio de Nicole: "No hace falta vengarse: a la larga todo se ve y todo se sabe"

La ex Combate defendió a su novio Fabián Cubero de los ataques de su ex. "Él hace lo que quiere", subrayó.

Luego de que se filtrara un audio de Nicole Neumann criticando duramente a Fabián Cubero, Micaela Viciconte terció en el conflicto obviamente defendiendo a su actual novio.

Viciconte defendió a su novio.

"A mí lo que hagas de tu culo te juro que me importa poco y nada", puede oirse decir a la modelo en la grabación. "Pero es un papelón, de verdad. A mí no me da bronca, no me da nada, más que la vergüencita ajena de ser tu ex por el papel que estás haciendo. Es paupérrimo, es decadente".

"Él hace lo que quiere"

"Perdón, ¿dónde está establecido lo que tiene que hacer él? Él hace lo que quiere", subrayó Viciconte en Nosotros a la Mañana. "No hace falta vengarse porque a la larga todo se ve y todo se sabe. Me parece que está claro. Y lo que dice está mal, la hace quedar mal a ella, me parece que no la favorece".

La ex Combate, además, señaló que le pareció "despectiva" la forma en la que Neumann describió el paso de Cubero por lo medios aunque comentó que "es su forma de ser, no me sorprende para nada".