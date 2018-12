Vicky Xipolitakis confirmó su separación: una testigo reveló detalles de otros episodios de violencia

En la noche del lunes Vicky Xipolitakis llamó desesperada al 911. Pidió hacer una denuncia y que la ayuden para que su marido, Javier Naselli, se retirara de la casa. "Estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero se lo lleven", aseguró la mediática y aclaró que sufrió violencia verbal.

Tras la exposición mediática del tema y la difusión de su conversación con el 911, la mediática criticó a la fuerza y dejó entrever que su relación matrimonial estaría terminada: "Hay cosas que no tienen vuelta atrás", sentenció.

Vicky habló sobre lo ocurrido y dio por terminada su matrimonio.

A la salida de la clínica en la que Vicky llevó a controlar a Salvador, como parte del procedimiento de rutina del recién nacido, fue interceptada por la prensa: "Estoy bien. Lo único que quiero decir es que la Policía es un desastre. Son cosas íntimas, por eso decidí no hacer alguna denuncia ni dejar nada. Sólo fue un pedido de ayuda de ese momento", explicó mientras se acercaba a su auto y continuó con su descargo.

Lo único que quiero decir es que la Policía es un desastre"

"Fue algo de pareja. Lo que sentí fue llamar a ellos (Policía). Que filtren los audios me pareció una falta total de respeto cuando sabían que por favor no quería que se sepa nada. Me enteré a la mañana cuando me desperté (que habían filtrado el audio). No puedo confiar más, no me dan seguridad", agregó.

Fue algo de pareja. Lo que sentí fue llamar a ellos (Policía).

Sin ganas de brindar más declaraciones sobre lo padecido, explicó que su relación con Naselli está terminada. "Hay cosas que no tienen vuelta atrás", dijo al ser consultada si volvería a estar con su pareja. Luego reveló su deseo más profundo: "Ojalá se solucione todo por el bebé. No me siento en riesgo, pero en este momento necesito paz y felicidad. Estar con mi bebé y nada más", explicó.

En ningún momento dejó de sonreír e intentar brindar calma sobre la situación. "Estoy como una leona, no me arrepiento de haber llamado a la Policía. Me arrepiento mucho de que haya salido esto. No pensé que se iba a revelar. Justamente para que no pase todo esto (en referencia a la exposición mediática) y se sepa. Cuento con el apoyo de mi familia. Están todo el tiempo. Me vienen a ver o por Skype", finalizó.

LA EXPLICACIÓN DE MORIA

Al comienzo de su programa Incorrectas, Moria Casán quiso poner paños fríos a la situación relatada por los medios. Según explicó, aún no sabe la gravedad de la pelea de la pareja, aunque si aclaró que no se vivió violencia física dentro del hogar. Según Casan, desde que nació Salvador, el primer hijo de Xipolitakis, la mediática no duerme y está muy pendiente de su hijo. "Yo hablé por teléfono con ella, estábamos con Galo (su asistente) en casa y después me mandó cuatro o cinco audios que yo no voy a mostrar porque es mi amiga", comenzó la diva. Luego profundizó sobre Naselli.

"Parece que hace un tiempito que viene un cierto nervio de él, irritabilidad que se manifiesta en un destrato verbal por la manera de ser de ella. Vicky me dice que lo está bancando por amor, pero ayer él estaba nervioso y le dijo que quería comer mientras ella estaba tratando de hacer dormir al nene, entonces le dijo que no gritara. Él le empieza a golpear la puerta del cuarto y ella le abre y le pide que se calle. En medio de la discusión él agarra al nene y lo saca de la cuna y le dice entonces me lo llevo a comer conmigo. Se lo quiso llevar", contó Moria Casán, según lo que su amiga le relató.

Después de eso, Xipolitakis se largó a llorar y le pidió a su esposo que no sacara al nene de la casa. Luego de dejarlo en su cuna, Naselli le empezó a gritar a su mujer y la insultó mientras golpeaba la puerta, por lo que la mediática decidió llamar al 911 para pedir que viniera algún oficial a sacar a su marido del departamento.

OTROS TESTIGOS

Más allá de lo que haya mencionado Xipolitakis, comenzaron a aparecer voces de testigos que relatan momentos en los que primó la violencia entre Naselli y la ex vedette. Por ejemplo, en la tarde de ayer, en el programa Chismoses - conducido por Luciana Salazar - se difundió el relato de una diseñadora ucraniana, de la que no dejaron trascender el nombre, que fue testigo de un episodio en el que Naselli se mostró fuera de sí.

"No sabíamos bien lo que estaba pasando. Ella lo quería tranquilizar, le decía que era su diseñadora y mi papá el que manejaba. Vicky se sentía mal y tenía ganas de vomitar”, contó mediante un audio la encargada de realizar el vestido que lució Vicky en el babyshower.

Luego, la diseñadora concluyó: “Cuando vi esto supuse que esta relación iba a terminar con una denuncia por violencia de género. Porque si un señor actúa así adelante de gente que no conoce con una embarazada de más de ocho meses, dije 'a ese señor hay que denunciarlo ya'".

Asimismo, añadió luego que Vicky después de ese episodio se contactó con ella: "Ella pobrecita me mandaba después mensajes justificando que él estaba nervioso porque al otro día era el babyshower. Pero no era para ponerse así violento con su mujer embarazada. Yo me quedé impresionada mal".

"La gente cree que ellos viven una historia de hadas pero nada que ver"

Más tarde la diseñadora envió otro audio conmovida por lo que vivió. "Fue una situación muy fea. La gente cree que ellos viven una historia de hadas pero nada que ver. El tipo es muy alterado y no le importó subirle la voz a su mujer embarazada y encima ella le decía que se sentía mal. Volví a mi casa muy estresada. No lo podía sacar de la cabeza este tema".