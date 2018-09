Villera-Gate: la "excusa" de Lourdes Sánchez tras el audio contra Laurita Fernández

Las desafortunadas frases de Lourdes Sánchez para definir a Laurita Fernández recorrieron a paso veloz todos los medios de comunicación y las redes sociales. La presidenta del BAR (Bailando Assistant Referee) trató de “villera” y “negra” a la jurado a través de un audio de WhatsApp.

Por esta misma razón, la mujer de Pablo “Chato” Prada decidió dar la cara, confirmó que es ella la del audio, prometió pedirle disculpas a Laurita está noche y reveló quién fue el responsable de divulgar la conversación que desató el escándalo.

Según detalló la mamá de Valentín, fue Sebastián Centeno, ex booker de Laurita quien dio a conocer la polémica escucha. Cabe destacar que Centeno fue el responsable de que la ex de Fede Bal haya realizado la campaña publicitaria que derivó en la pelea con Cinthia Fernández.

En esa línea, Centeno se había mostrado furioso e indignado con Laurita por sus dichos y había asegurado que la empresa de Martín Baclini, su “mejor amigo”, estuvo en juego por culpa de la actual jurado del Bailando por un suelo. "Yo le hice facturar millones (a la empresa), le he conseguido miles de cosas y me duele en el alma esto. Ella no me reconoce y no me merezco esto", cerró.

Por esta razón, en diálogo con Hay Que Ver, Lourdes aseguró que es ella la protagonista del audio y señaló que el mismo fue editado por el booker. “Obviamente soy yo, pero hay cosas editadas de otros mensajes. Esa persona que lo filtró, que es el booker Centeno, me manda una catarata de mensajes después de todo lo que pasó con mensajes de mal gusto contra Laura”, contó.

Y agregó: “Hizo un solo audio y quería aclarar eso. Fue una charla personal con él como puedo tener con cualquiera. Quiero pedirle disculpas a Laura, que esta noche se las voy a pedir. Esto fue el viernes. Los mensajes que él me mandó son tremendos, pero bueno no sé. La verdad es que desconozco lo que quiso lograr, hace un montón de tiempo que no lo veo”.

Por último, arrepentida, Lourdes manifestó que no cree que Laurita se haya puesto mal con ese audio y sentenció: “No creo que se haya puesto mal Laura, tampoco la maté y siempre la destaqué como artista. Pero si la descalifiqué, le pediré perdón cuando la vea. No empatizó con Laura, pero no me pasa nada más que eso. Hay cosas que yo no dije o no encuentro que dije”.