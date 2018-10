"¡Violador!": aparecieron pintadas contra Fabián Gianola en el teatro donde protagoniza su obra

Fabián Gianola no está pasando por su mejor momento. Solo basta con ver las pintadas que aparecieron en el teatro Picadilly, donde el actor protagoniza la obra "Como el culo", para darse cuenta que las acusaciones por abuso sexual que recibió repercutieron en su trabajo.

El mensaje contra el actor.

En la marquesina del teatro, sobre la cara de GIanola, se puede leer la palabra “violador” producto de las acusaciones públicas por abuso sexual que recibió de parte de Fernanda Meneses, quien contó que el actor le puso la mano “debajo de la pollera”.

A los dichos de la actriz se le sumaron las palabras de Mercedes Funes, que sin nombrarlo señaló que de diez mujeres, nueve pasaron este tipo de situaciones con él, incluida ella. “Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles”, había dicho en las redes.

Pero las voces se multiplicaron con el correr de los días: la actriz Fabiola Yañez aseguró en Intrusos que también fue víctima de los acosos sexuales de Gianola. “El traspasó el compañerismo y me hacía sentir incomoda, me abrazaba y me tocaba sin mi consentimiento”, contó.

Mientras que la comediante y actriz Dalia Gutmann reveló sus propias experiencias trabajando con el polémico actor. “Nunca se me insinuó ni nada parecido, pero me daba cuenta de su actitud. Son tipos que realmente creen que son todopoderosos y les cuesta muchísimo ver a la mujer como sujeto", dijo, lapidaria, la protagonista de Cosa de minas en el Teatro Liceo.

Gianola se defendió y adelantó que llevará a Meneses ante la justicia.

Por su parte, Gianola tomó cartas en el asunto, se comunicó con sus abogados, y afirmó que llevará este tema a la Justicia porque se siente calumniado. “No hay ni una sola denuncia judicial. Es todo mediático, una sarasa. Está todo en manos de mis abogados. Con mis abogados voy a ir por el camino judicial porque es un daño enorme”, sentenció.