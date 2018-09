Violento video de un youtuber que le pega a otro por “hijo de p..., pedófilo y violador"

El nombre del youtuber Yao Cabrera apareció por primera vez en las noticias en julio del año pasado, cuando fue denunciado por abuso sexual por una de sus fans.

A su vez, las acusaciones contra esta estrella uruguaya de la plataforma de video –tiene más de 3 millones de suscriptores– aumentaron cuando se dio a conocer un video en el que besaba a una menor de 12 años.

Esta vez, Cabrera volvió a ser noticia, pero por una brutal paliza que recibió de parte de otro youtuber: Juanpa Barbot, quien grabó el momento en que se dirigió al domicilio del uruguayo, que reside en la Argentina, para hacer “justicia” por mano propia.

“Llego el día de cumplir mi promesa. Me vi forzado a recurrir a la violencia”, aseguró el youtuber de 400 mil suscriptores.

Según explica Barbot en el video de casi dos minutos, que hasta el momento alcanzó unas 700 mil visualizaciones, decidió golpear a Cabrera porque es un “hijo de puta, pedófilo y violador”. Además, aclaró que la golpiza era “en nombre de la Coscu Army y de Frankkaster” (también youtubers) y afirmó que “lamentablemente, no hay otra manera”.

Yao Cabrera, el youtuber agredido.

Al llegar al lugar, Barbot esperó a que el uruguayo saliera de su casa y al verlo lo golpeó por la espalda. Poco le importó al Youtuber que Yao Cabrera iba acompañado por una chica que en todo momento intentó defender a su amigo. El primer golpe dejó convaleciente a Cabrera, quien además recibió golpes en el suelo y hasta algunas patadas en la cabeza.

"Dale, parate de manos", le gritó Barbot y siguió pegándole en el suelo hasta que se detuvo cuando apareció en escena otro joven que le señaló que ya era suficiente. Tras el violento episodio, muchos seguidores afirmaron que se trató de algo armado, algo que Barbot negó rotundamente en las redes: "¿Ustedes están enfermos?....¡Están locos!"

Esta no es la primera agresión que recibe Cabrera. Luego de que se dieran a conocer las imágenes en donde se lo ve besando a una pequeña fan, un grupo de jóvenes lo golpearon brutalmente en el Parque Rodó, de Montevideo. Incluso, varios usuarios de Twitter acusaron al joven por acoso, y mostraron varias imágenes de distintos momentos en los que besaba a otras seguidoras en distintos eventos.

No te tengo miedo.

Vine a limpiar la plataforma porque con gente como vos, perdemos todos en YouTube.

Te queda muy poco y lo sabes, y al que le quede alguna duda de Retweetear esto... que mire el post completo, hay un video muy especial que me mando ��������#RIPYAOCABRERA pic.twitter.com/kOGEuATlGK — Martin Perez Disalvo (@Martinpdisalvo) 14 de diciembre de 2017

A principios de 2017, Sol, una de sus fanáticas, lo denunció por abuso. “Yao se fue a la mierda. Sí, es un hijo de puta, ahora que lo veo. Me tiró en la espalda, me desabrochó el corpiño, me quiso tocar el orto, me manoseó. Es un hijo de puta. Recién ahora que lo suben y lo veo, soy consciente de eso. Creo que así no se trata a una mujer”, había señalado.

La joven se encontraba en estado de ebriedad al ser la protagonista de un video en donde se los ve a Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca, todos youtubers, manoseándola.