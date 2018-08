Vitto Saravia, luego de que Silvina Luna la acusara de traición: "¿Cuántas veces ´icardeó´ ella?"

La modelo uruguaya le contestó a su ex amiga, luego de que la ex de El Polaco la acusara de robarle a su ex pareja.

Hace varios años, en 2012, el nombre de Vitto Saravia cubrió las redes sociales cuando Diego Forlán, comprometido en aquel momento con Zaira Nara, decidió no contraer matrimonio con la hermana de Wanda por la aparición de la modelo en su vida. Esta vez, fue Silvina Luna quien volvió a recordar el nombre de su ¿ex? amiga, luego de asegurar que le “icardió” a su ex pareja.

Todo comenzó cuando la ex de El Polaco contó cómo se enteró que Saravia estaba en pareja de Manu Desrets, con quien Luna estuvo de novia por más de cinco años. “Lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele. En su momento le escribí para decírselo y me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención”, contó.

Silvina Luna con Manuel Desrets.

Y agregó: "¡Él (por Desrets) es lo más! Salimos mucho tiempo, convivimos, su familia fue mi familia durante mucho tiempo. Ella (por Saravia) venía a casa cuando yo estaba con Manu, compartíamos tiempo. Nunca sentí que él estaba interesado en ella, cero. Yo a él no le puedo reclamar nada porque lo dejé a él por otra persona”, señaló, refiriéndose a El Polaco.

Luna dijo que su ex amiga la "icardeó".

En ese contexto, la ex participante del Bailando se preguntó desde cuándo su amiga estaba deseando tener lo que ella tenía y recordó: "Empezaron a salir en (el último) Año Nuevo. El 15 de diciembre me junté con ella, le conté que había visitado a la familia de él, y que lo vi, y me agarró nostalgia. Le cuento eso ¡y a los 15 días lo fue a buscar! Me ´icardió´”, cerró Silvina.

Vitto reaccionó a los dichos de Silvina a través de Instagram Stories.

La respuesta, claro está, no tardó en llegar. Vitto Saravia utilizó las redes sociales para devolverle las gentilezas a la modelo y dio a entender que la amistad se terminó hace rato. “Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. No lo olvides”, publicó en Instagram Stories.

Después, le respondió a una usuaria con un directo mensaje a su ex amiga: “¿Alguien le preguntó a mi amiga cuántas veces ella ´icardeó´? Hay que estar en los zapatos del otro, hay que mirar muy adentro antes de hablar del otro y sobre todo hay que preguntarse a uno mismo por qué suceden estas cosas. Ya no tengo más qué explicar, los internos sabemos la verdad”.

La respuesta de Saravia.

Por último, Saravia sostuvo que las cosas no fueron como las contó la ex de El Polaco. ¿Le responderá Silvina Luna o se llamará a silencio?