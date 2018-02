¡Volvieron! Fede Bal y Laurita se habrían reconciliado luego de su abrupta ruptura

La relación entre la bailarina y el actor no estaba pasando por su mejor momento a causa de un supuesto nuevo desliz del hijo de Carmen Barbieri.

Poco tardó Federico Bal en volver a reconquistar a Laurita Fernández, luego de que ambos confirmaran la separación a los cuatro vientos. O por lo menos, al hijo de Carmen Barbieri tan solo le bastó un puñado de días y no algunos meses –tal y como ocurrió el año pasado cuando el actor reveló su affaire con Flor Marcasoli- para seducir una vez más a la conductora radial y bailarina.

�� Mi chico malo Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Ene 2, 2018 at 10:32 PST

La noticia sobre una eventual reconciliación la dio el periodista de espectáculos Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. “PRIMICIA: reconciliados Federico Bal y Laurita Fernández”, escribió el jurado del Bailando por un sueño, quien a su vez mantiene una estrecha relación con la bailarina.

El pasado 14 de febrero, cuando todas las parejas celebraban el día de los enamorados, Fede Bal y Laurita Fernández confirmaban su separación. Según trascendió, la historia era similar a la primera separación de los tortolitos, cuando durante el verano del año pasado, el actor le confesó el affaire que había mantenido en Villa Carlos Paz con Flor Marcasoli.

En @Intrusos hablamos EN EXCLUSIVO con Laurita Fernández por su separación: "A Fede lo amo... mis planes eran con él" .... ¿Habrá #BalFer en el futuro?



El amor está intacto pero hubo rotura de #Códigos pic.twitter.com/qN2Chwd3Uy — América TV �� (@AmericaTV) 19 de febrero de 2018

Esta vez, un supuesto nuevo desliz de Fede con Becky Vázquez, una bailarina de 32 años que es parte del show que protagoniza el actor junto a Carmen Barbieri (Magnífica), puso en jaque la relación. O eso parecía, ya que ambos, tras un extenso dialogo habrían hecho las paces.

La pareja se reconcilió tras una extensa charla

Tras su viaje por Disney, Laurita se había referido a la separación y no pudo contener las lágrimas al hablar del hijo de Carmen. “Yo lo amo a él, estoy enamorada de Fede. Mis planes eran con él, me enganche como pocas veces, pero hay cosas que no están bien”, dijo.

Contame que se hace un domingo, sin novio y sin mas temporadas de la casa de papeeeeeeel noooooooo !!!! No me hagas esto!!! Por qué terminó ahí profesor!!! Por quéeeeeee!!!! Hacete otro atraco, daleeee — Laura Fernández (@laufer4) 26 de febrero de 2018

Y mientras Fede Bal había asegurado que no iba a descansar hasta reconquistarla, ya que la bella rubia era el “amor de su vida”, la conductora tomaba su soltería con mucho humor a través de las redes sociales: “Contame qué se hace un domingo, sin novio y sin más temporadas de La casa de papel !! ¡No me hagas esto! Hacete otro atraco, dale", escribió.

¿Mirará otra serie con Fede a partir de ahora?