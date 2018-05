Volvió La Bomba y disparó contra Tinelli y Viciconte: "A mí no me llamaron del Bailando"

La cantante se acordó de la protagonista de Combate y no le tuvo piedad. Además, criticó al certamen de baile y se preguntó por qué todavía no la llamaron para participar este año.

El tiempo pasó y los escándalos que protagonizó Gladys “La Bomba” Tucumana en el Bailando por un sueño del año pasado se fueron perdiendo en el tiempo. O al menos hasta este martes, cuando la cantante de cumbia volvió a aparecer y, una vez más, disparó contra su última gran “enemiga” en el certamen de baile: Mica Viciconte, con quien protagonizó sus peleas más filosas.

Lo cierto es que la actual pareja de Fabián Cubero es una de las tantas confirmadas para el Bailando de este año, el cual iniciará a mediados de julio. ¿Y Gladys? Bueno, la artista sigue esperando el llamado de Federico Hoppe y Pablo “Chato” Prada, pero como no llega tal mensaje decidió tomar cartas en el asunto y hacer lo que la catapultó a su última fama: abrir frentes de batalla.

De visita en el programa Los Ángeles a la mañana, La Bomba utilizó la ironía para referirse a la ex participante del programa Combate. “¿Empieza el Bailando?”, se preguntó en primer lugar con sarcasmo, para luego disparar: “A mí no me llamaron, no estoy confirmada. Debe ser porque yo no salgo con nadie, no tengo sexo, no hago problemas porque voy a trabajar”.

Gladys se peleó con todo el mundo durante su estadía en el Bailando por un sueño.

En clara referencia a Viciconte, con quien estuvo enfrentada el año pasado desde la primera aparición de la guardavidas en ShowMatch hasta su eliminación, Gladys aclaró: “Sinceramente pienso que le di mucho a esta chica (por Mica Viciconte) que no era conocida en cuerpo presente”.

Según la cantante y creadora de “La pollera amarilla”, entre otros éxitos, Viciconte solo era conocida en el amplio mundo de las redes sociales y fue ella quien la hizo conocida “físicamente”: “Me enganche en su juego inteligentísimo, pero yo soy una figura desde hace 35 años…”

A su vez, en su afán de volver a participar del programa más visto del país, La Bomba apuntó más alto y arremetió contra Marcelo Tinelli. "El Bailando no me aumentó el trabajo, no me subió el chachet", aseguró y se preguntó: "¿Por qué si todos son más después del Bailando, yo y mi hijo no tenemos más trabajo? ¿Por qué no lo llaman de Simona, por ejemplo?"

La Bomba explotó al final.

Siempre según las palabras de la referente de la movida tropical, su participación en el Bailando 2017 no le sumó shows a su agenda. “Esto pasa porque yo ya era famosa, no como otros. Mica Viciconte no era nadie, era virtual, yo le di impulso para ser conocida, ahora es real", cerró.

La cantante se había peleado con su coach y partenaire.

Durante el año pasado, La Bomba se peleó con todos. Además de Mica Viciconte, tuvo una fuerte pelea con su ex bailarín y coach, Facundo Arrigoni y Sabrina Sansone respectivamente, a quienes acusó de “traidores y malas personas”. “Si fuese buen partenaire me tendría que haber alzado como si fuera una plumita”, había criticado Gladys meses atrás.