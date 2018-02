Ya están, estos son: los horarios de todos los artistas del Lollapalooza Argentina 2018

La quinta edición del festival Lollapalooza Argentina está cada vez más cerca. Concretamente, apenas a 20 días. Y para paliar un poco la ansiedad, ya están a mano los horarios de los shows de los más de 100 artistas que participarán en festival, que tendrá lugar el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Red Hot Chili Peppers cerrará la primera jornada.

Los sets largarán a las 12 del mediodía, con Red Hot Chili Peppers, Chance The Rapper y Anderson.Paak & The Free Nationals como artistas principales del Main Stage 1 el primer día del evento. Hardwell, Imagine Dragons, Camila Cabello y Zara Larsson, mientras tanto, formarán parte del Main Stage 2 y el escenario Alternative.

La segunda jornada, mientras tanto, tendrá en el Main Stage 1 a The Killers, Liam Gallagher y Metronomy, y a Lana del Rey y DJ Snake en el Main Stage 2.

Pearl Jam, otro de los platos fuertes del festival.

Finalmente, Pearl Jam y The National cerrarán el Main Stage 1 en el último día, con el Main Stage 2 a cargo de -entre otros- Kygo, LCD Soundsystem y David Byrne.

El marco de público, mientras tanto, se avizora como inmejorable: las entradas y abonos para el viernes 16 ya están agotados, mientras que los últimos tickets disponibles para el sábado 17 y el domingo 18 de marzo están disponibles desde 1990 pesos + service charge a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta habilitados.

Viernes 16

Main stage 1. Jakob Ogawa – 13 hs, Club Z – 14:20 hs, Dante Spinetta – 15:45 hs, Anderson .Paak – 17:30 hs, Chance the Rapper – 19:30 hs, Red Hot Chili Peppers – 22 hs.

Main stage 2. Ca7riel – 12:30 hs, Indios – 13:40 hs, Miranda! – 15 hs, Las Pelotas – 16:35 hs, Royal Blood – 18:30 hs, Imagine Dragons – 20:30 hs, Hardwell – 23:45 hs.

Alternative. El jardín de Ordóñez – 12:40 hs, Militantes del Clímax – 13:40 hs, Mi Amigo Invencible – 14:45 hs, Oh Wonder – 15:50 hs, Spoon – 17:30 hs, Zara Larsson – 19:30 hs, Camila Cabello – 22 hs.

Perry's. Valdes – 13:25 hs, Dj Who – 14:15 hs, Mitú – 15:15 hs, Batalla de los Gallos – 16:20 hs, Satélite 23 – 17:20 hs, Shiba San – 18:15 hs, What so Not – 19:30 hs, Alison Wonderland – 21 hs, Dvbbs – 22:30 hs

Sábado 17

Main Stage 1. Bambi – 12:45 hs, Marilina Bertoldi – 14:05 hs, The Neighbourhood – 15:30 hs, Metronomy – 17:30 hs, Liam Gallagher – 19:30 hs, The Killers – 22:15 hs.

Main Stage 2. Las Mejores se Acabaron – 12:15 hs, Barco – 13:25 hs, Kaleo – 14:45 hs, Damas Gratis – 16:30 hs, Khalid – 18:30 hs, Lana del Rey – 20:45 hs, Dj Snake – 23:45 hs.

Alternative. Nene Almíbar – 12:40 hs, Jesse Baez – 13:40 hs, Luca Bocci – 14:40 hs, Tash Sultana – 15:45 hs, Mac DeMarco – 17:30 hs, Mac Miller – 19:30 hs, Wiz Khalifa – 22:15 hs.

Perry's. Halpe – 13:10 hs, Metro Live – 14 hs, Oriana – 15:05 hs, Batalla de los Gallos – 16 hs, Whetan – 17 hs, Louis the Child – 18:15 hs, Nghtmre – 19:30 hs, Deorro – 21 hs, Yellow Claw – 22:30 hs.

Domingo 18

Main Stage 1. Programa – 12:50 hs, Aloe – 14 hs, Emmanuel Horvilleur – 15:20 hs, Milky Chance – 17 hs, The National – 19 hs, Pearl Jam – 21:30 hs.

Main Stage 2. Walter Domínguez & The Catbu – 12:15 hs, Ela Minus – 13:25 hs, Zoé – 14:35 hs, Mon Laferte – 16:10 hs, David Byrne – 18:00 hs, LCD Soundsystem – 20 hs, Kygo – 23:45 hs.

Alternative. Isla de Caras – 12:45 hs, El Zar – 13:50 hs, Octafonic – 14:50 hs, Los Espíritus – 16 hs, Volbeat -17:10 hs, Tyler, the Creator – 19 hs, Bajofondo – 21:45 hs.

Perry's. Pyura – 13:25 hs, Leo García + Benito Cerati – 14:20 hs, Nathy Peluso – 15:25 hs, Batalla de los Gallos – 16:15 hs, Thomas Jack – 17:30 hs, Cheat Codes – 18:45 hs, Alan Walker – 20 hs, Dillon Francis – 21:15 hs, Galantis – 22:30 hs