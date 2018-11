¡Ya la pueden mirar a los ojos! Nati Jota publicó fotos de cómo quedó tras achicarse las lolas

El 25 de octubre no fue un día más en la vida de Natalia Jersonsky, más conocida bajo el seudónimo de “Nati Jota”. Después de pensarlo con detenimiento, la notera de ESPN Redes dio a conocer que se sometió a una operación para reducirse el tamaño de las lolas debido los dolores físicos y a la incomodidad en distintos aspectos que le traía el peso de las tetas.

Fue así que a través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un video contando las razones que la llevaron a tomar esta decisión. “Es un poco por salud, porque me jode un poco la espalda. Y la otra es por la ropa: jamás en tu vida te vas a comprar las dos piezas juntas del bikini. Vas a un local y el XL es un chiste. Me voy a sacar un poquito”, reveló.

Y agregó: "También quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo. De hecho creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez. También lo hago porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que a mí se me cante el ort… con él o lo que se me canten las tetas”.

Ya recuperada de la cirugía, Nati fue compartiendo su evolución en las redes sociales mientras sigue de licencia en ESPN Redes. "Estoy guardada en casita, bancando los puntos. Seguramente la semana que viene esté de vuelta por mi programa favorito", aseguró.

Y continuó: "Mientras me amigo con mi nuevo cuerpo que igual sigue en transformación, porque las tetas bajan, se acomodan, se deshinchan, qué se yo”. A su descargo, le sumó algunas fotos para que sus seguidores, tiene más de un millón, observen cómo quedó tras la operación.

"¡Gracias a todos por el aguante! Me llegan mensajes re mil copados bancando, muchas preguntando también (estoy muy contenta con el proceso, cuando todo termine voy a escribir bien detallando todo para las que tengan inquietudes de este tipo, ojalá pueda ayudarlas), otras contando que pasaron por algo similar!", concluyó.